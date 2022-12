Edoardo Tavassi choc: spunta il retroscena su Amici/ Al GF Vip 2022 svela che…

Edoardo Tavassi e il retroscena su Amici

Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi è sicuramente un protagonista indiscusso di varie dinamiche, in primis quella con Micol Incorvaia con cui il feeling cresce sempre di più. All’interno della casa di Cinecittà ha instaurato anche alcuni legami di amicizia e, nel corso di una chiacchierata con Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad un racconto sul suo passato. Edoardo che oggi lavora come videomaker realizzando video anche durante le operazioni chirurgiche, ha un passato da animatore turistico.

Allegro, estroverso, ironico e con una bellissima voce, in passato, si è divertito lavorando come animatore in Egitto e in Grecia. Ad un certo punto del suo percorso, però, ha capito di voler qualcosa di più e così la madre, dopo aver visto il suo talento, lo avrebbe spinto a partecipare ai casting di Amici di Maria De Filippi.

Edoardo Tavassi e il provino per Amici

Era il 2008 quando Edoardo Tavassi tentò di trasformare la sua passione per la musica in un’occasione professionale partecipando ai casting di Amici di Maria De Filippi da cui sono usciti tantissimi artisti tra cui anche Diana Del Bufalo, ex fidanzata ed oggi migliore amica dello stesso Tavassi. L’edizione a cui tentò di partecipare il fratello di Guendalina Tavassi era quella che, poi, portò al trionfò di Marco Carta.

Non si sa, tuttavia, come andò il provino di Edoardo perchè la regia, durante il racconto, come è solita fare quando i concorrenti parlano di altre trasmissione, ha fatto scattare la censura inquadrando un’altra zona della casa come riportano le talpe del Vicolo delle News.

