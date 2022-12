Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: notte tra baci e coccole/ Lei si sbilancia dopo…

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: nasce una nuova coppia?

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più vicini. Il fratello di Guendalina Tavassi e la sorella di Clizia Incorvaia hanno trascorso insieme la notte nel furgoncino del Grande Fratello Vip 2022 dove Edoardo dorme. Dopo aver trascorso una serata fatta di un bacio a stampo rubato, effusioni e confidenze con sotto l’occhio vigile della telecamere, i due si sono ritagliati un momento da trascorrere insieme e da soli nel furgoncino dove, tra una chiacchiera e l’altra non sono mancati i momenti di complicità e d’intimità.

Antonella Fiordelisi, sfuriata contro Giaele e Micol: "False e cattivissime"/ "Io limitata? Voi pessime!"

Tra baci, carezze e dolci effusioni, la notte ha avvicinato ancora di più Edoardo e Micol che, sin dai primi giorni di convivenza nella casa di Cinecittà, hanno dimostrato di avere molto complicità. Il video della notte trascorsa dagli Incorvassi, come li chiamano i fan della ship, stanno già circolando su Twitter. Dopo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, è nata una nuova coppia?

GF Vip, Edoardo Tavassi chiude con Micol?/ "Non devo stare lì ad elemosinare…"

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: dall’allontanamento al bacio

Il bacio e le dolci effusioni tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono arrivate dopo un momento di allontanamento. I due, negli scorsi giorni, hanno discusso dopo i dubbi espressi dal fratello di Guendalina che, di fronte alla reticenza di Micol di lasciarsi andare come aveva fatto durante la settimana in cui era in nomination, non ha nascosto di aver pensato ad una piccola “strategia” da parte della vippona.

“Se pensi una roba del genere di me non hai capito un cazz*, mi offendi così. Mi dà fastidio perché fa parlare gli altri al posto suo. Mi sento veramente offesa e lui non vuole sentire ragioni. Da ieri non ci parliamo…”, era stato lo sfogo di Micol con l’amica Giaele De Donà. Dubbi che, per il momento, il Tavassi sembrerebbe aver cancellato.

Clizia Incorvaia difende Micol da Stefano Fiordelisi papà di Antonella/ "Valutiamo azioni legali"

ci sto ancora pensando e non credo smetterò #incorvassi

pic.twitter.com/5AHOZMPGFS — marta🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) December 10, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA