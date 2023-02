Edoardo Tavassi choc su Daniele Dal Moro/ Salta fuori la verità sul van-gate: frasi…

Edoardo Tavassi: le frasi choc pronunciate su Daniele Dal Moro

Edoardo Tavassi, insieme a Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, durante la 36a puntata del Grande Fratello Vip 2022, è finito direttamente al televoto per un provvedimento disciplinare per aver staccato i microfoni nel van e aver pronunciato frasi gravissime nei confronti di Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini, nel raccontare l’accaduto, ha omesso di svelare le frasi dette da Tavassi nei confronti di Daniele il quale, tuttavia, dopo la puntata, ha chiesto spiegazioni proprio al fratello di Guendalina Tavassi. Tra i due, nel cuore della notte, è andato così in scena un confronto nel corso del quale sono emerse le frasi pronunciate da Tavassi.

“Dani ti stavamo prendendo in giro come faccio io sempre. Non c’è nulla di male fidati. Io sono andato easy su di te, perché sono le battute che ti faccio davanti sempre. Alfonso ti ha detto che non scherzavo? Fratè ho fatto le stesse battute a te sul fatto che sai. Ti sto spiegando come è andata, era tutto a ridere, divertente”, le parole di Tavassi.

Deciso a sapere tutta la verità, Daniele Dal Moro ha chiesto ad Edoardo Tavassi di essere totalmente sincero con lui. Quest’ultimo ha ribadito di aver fatto delle battute grevi, tipiche del suo modo di scherzare e, nel corso della conversazione, ha fatto intuire al vippone veneto il contenuto delle frasi pronunciate.

“Dani se io pensassi che fosse vero e che tu fossi gay io non scherzerei in questa maniera. Non ti direi mai di baciarci o di fidanzarci. Tu mi conosci e sai che battute faccio. Poi sia chiaro, io ho fatto la battuta e Donnamaria ha solo riso non ha detto altro. Ma era una battuta sul fatto che ci piacciamo. Una roba tipo ‘Se Oriana gli dicesse ‘guarda io c’ho… allora Daniele ci…’. Questo era il senso della cosa che ho detto”, ha aggiunto Tavassi. Ad aggiungere qualche dettaglio in più è stato Alessandro Rosica attraverso una serie di storie pubblicate sulla sua pagina Instagram “Investigatore Social”.

