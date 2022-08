Edoardo Tavassi, “Con Estefania e Mercedesz nessun rapporto”/ Fan delusi…

Edoardo Tavassi chiude la porta a Mercedesz Henger e Estefania Bernal

Edoardo Tavassi è tornato a parlare del suo rapporto con Estefania Bernal e Mercedesz Henger. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, in molti speravano nel lieto fine nella storia tra Edoardo e Mercedesz. Tra loro sembrava essere nata una simpatia all’Isola dei Famosi anche se Edoardo aveva manifestato interesse anche nei confronti di Estefania Bernal. Intervistato da ThePipol, il naufrago ha chiarito i suoi rapporti con entrambe le naufraghe: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero. […] La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che mi faccia davvero divertire. Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia”. A dire di Edoardo insomma sembra che con Estefania e Mercedesz i rapporti si siano limitati alla mera amicizia. Edoardo è ancora alla ricerca della donna con cui costruire una famiglia e non sembra averla trovata sull’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi inviato dell'Isola dei Famosi?/ "Sarebbe bellissimo, ma Alvin..."

In queste ore Edoardo è intanto volato a Londra dal suo amico Nicolas Vaporidis con cui ha mantenuto un ottimo rapporto: “Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo “L’Isola”. Sono rimasto in ottimi rapporti con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare”, ha dichiarato.

Isola dei Famosi testa a testa tra Vaporidis e Tavassi/ Chi sarà il prossimo inviato?

Edoardo Tavassi al posto di Alvin come inviato all’Isola dei Famosi?

In queste ore è circolata un’indiscrezione clamorosa sull’Isola dei Famosi. Nella prossima edizione del reality, Alvin sarà sostituito da Edoardo Tavassi. Al momento mancano le conferme anche se c’è da dire che Edoardo si è imposto nell’ultima edizione accattivandosi il parere favorevole del pubblico che lo voleva vedere in finale. A far luce su questa situazione ci ha pensato Edoardo che al portale ThePipol ha dichiarato: “Sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!”.

Edoardo Tavassi "Diana Del Bufalo? La donna che mi ha fatto stare meglio"/ "Con lei…"

Edoardo ha poi svelato che dopo l’Isola dei Famosi gli piacerebbe partecipare ad altri reality anche in coppia con la sorella Guendalina: “Pechino Express subito! Senza pensarci un attimo. Così come il Grande Fratello Vip. C’è da dire però che entrambi siamo molto distanti a livello lavorativo televisivo. Lei ad esempio è una macchina da guerra da talk show e reality. È un’opinionista perfetta. Io credo di essere bravo a far divertire le persone. Questo ci differenzia molto, ma l’unione è sempre bella. Mi piacerebbe lavorare in televisione facendo divertire il pubblico. Essere pagato per fare quello che mi piace e far ridere quante più persone possibili, sarebbe il massimo”, ha rivelato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA