Mercedesz Henger: “Io ed Edoardo Tavassi insieme? Mai dire mai”/ “Non sappiamo cosa sta succedendo tra noi”

La conoscenza nata tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 avrebbe potuto diventare qualcosa di più di una semplice amicizia. I dubbi del fratello di Guendalina sulla veridicità dei sentimenti confessati dalla ragazza li hanno però allontanati, smorzando l’intensità del loro iniziale rapporto. A settimane dalla fine dell’avventura in Honduras, i telespettatori che si sono affezionati ai due si chiedono ancora se ci sia stata la possibilità per Mercedesz ed Edoardo di vedersi, chiarirsi e, magari, continuare quella conoscenza iniziata all’Isola.

Negli ultimi giorni i due si sono rivisti, come confermato da Edoardo, ma non è chiaro se questo incontro abbia portato a quell’attesa svolta. “Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla.” ha dichiarato la Henger nell’intervista a Non succederà più, su radio Radio, alimentando la curiosità dei fan. E non è stata la sola a farlo.

Mercedesz Henger ha preferito non entrare nei dettagli di questo incontro con Edoardo Tavassi, alimentando di fatto la curiosità dei follower che hanno iniziato ad inondarla di domande. Alla fine Mercedesz ha ‘ceduto’, rispondendo a chi continua a chiederle come stiano le cose con Edoardo.

Su Instagram, Mercedesz ha quindi fatto sapere di non sapere, ad oggi, cosa potrà accadere con Edoardo: “Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. – sono state le parole della Henger, che ha poi continuato – Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che “non mi interessa Edo“, anzi… Ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa).” Mercedesz però lascia la porta aperta: “Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo. Come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi, lui ottenga tutto quello che desidera.”

