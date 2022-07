Edoardo Tavassi concorrente di Lol – Chi ride è fuori?/ Dopo l’Isola, provino per…

Edoardo Tavassi torna in tv?

Nonostante il vero vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 sia stato Nicolas Vaporidis, quello morale può essere sicuramente essere considerato Edoardo Tavassi, costretto ad abbandonare l’Isola, a pochi giorni dalla finalissima, per un infortunio al ginocchio. Un abbandono che ha lasciato l’amaro in bocca ad Edoardo, alla sorella Guendalina, ma soprattutto al pubblico che ha ammirato e apprezzato l’atteggiamento con cui Edoardo ha affrontato la vita da naufrago. Disponibile, simpatico, di compagnia e ironico, il Tavassi ha tirato fuori il carattere allegro con cui è riuscito a divertire anche i compagni.

Sull’Isola ha spesso trascorso le giornata facendo imitazioni, raccontando barzellette e storie divertenti. La simpatia di Edoardo, così, non è passata inosservata e, dopo l’Isola, la sua esperienza in tv potrebbe non essere finita.

Edoardo Tavassi pronto a sostenere il provino di Lol – chi ride è fuori?

Edoardo Tavassi è già tornato al suo lavoro, ma per lui, le porte della televisione potrebbero non essere ancora chiuse. Il fratello di Guendalina che ha ammesso che parteciperebbe a Pechino Express in coppia con Nicolas Vaporidis con cui è nato uno splendido rapporto d’amicizia, è infatti finito nel mirino degli autori di “Lol – Chi ride è fuori”.

Secondo quanto si legge tra le Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola dal 6 luglio, il fratello di Guendalina sarebbe finito nel mirino degli autori del programma che sarebbero pronti a fare un provino all’ex naufrago romano. Edoardo, dunque, tornerà in tv in uno show totalmente diverso dall’Isola dei Famosi 2022?

