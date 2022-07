Mercedesz Henger ancora innamorata di Edoardo Tavassi?/ “Una conoscenza che…”

Mercedesz Henger torna a parlare di Edoardo Tavassi: “C’è stata una conoscenza che…”

Come andrà a finire tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi? I fan dell’Isola dei Famosi sono curiosi di capire se tra loro nascerà qualcosa dopo l’esperienza nel reality. Nelle ultime settimane tra loro si era incrinato qualcosa. Edoardo aveva messo in dubbio l’interesse di Mercedesz nei suoi confronti dichiarando una volta uscito dal reality di essere rimasto deluso da lei. Il fratello di Guendalina aveva rilasciato dichiarazioni molto forti sul suo conto definendola falsa e stratega. Mercedesz ha chiarito in che rapporti è rimasta con Edoardo Tavassi e nell’intervista al Settimanale Nuovo ha confidato: “C’è stata una conoscenza che spero possa continuare. Adesso che non siamo più nel contesto del reality si vedrà. Probabilmente riusciremo a capire tutto molto meglio”.

Perché è finita tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi?/ "Litigavamo troppo..."

Mercedesz Henger ha avuto poi modo di sentirsi al telefono con Edoardo Tavassi e quando il giornalista ha sottolineato il fatto che il naufrago sia stato molto duro nei suoi confronti lei si è limitata a rispondere: “Si sarà fatto questa idea perché è molto diffidente”. Mercedesz Henger è però attratta da Edoardo Tavassi e dice: “Mi piace ancora”. Parole che confermano quanto dichiarato da Mercdesz anche in un’intervista a Fanpage in cui la ragazza commentando il suo rapporto con Tavassi lo aveva definito un capitolo ancora spalancato.

Mercedesz Henger, problemi dopo l'Isola: "Sto malissimo"/ "Fisicamente a pezzi, sto morendo dentro"

Mercedesz Henger si candida all’Isola dei Famosi: “Accetterei alla condizione…”

Per Mercedesz Henger l’Isola dei Famosi è stata un’esperienza di rinascita. Lei stessa ha dichiarato di essere maturata rispetto all’edizione a cui aveva partecipato alcuni anni fa. L’ex naufraga ha deciso di rimettersi in gioco a distanza di tempo anche per farsi conoscere meglio dal pubblico. Nell’intervista al Settimanale Nuovo Mercedesz apre alla possibilità di partecipare al reality per la terza volta: “Sono appena tornata dall’Honduras e devo riprendermi. Se mai ci dovesse essere una terza volta sarà tra cinque anni”, ha spiegato.

Nicolas Vaporidis, vittoria meritata a L'isola dei Famosi?/ Mercedesz Henger:"Podio? Avrei voluto..."

Mercedesz pone però una condizione. La naufraga ammette che le piacerebbe partecipare di nuovo a patto che con lei ci sia la sorella Jennifer che però al momento ha ancora 13 anni: “Accetterei alla sola condizione di partecipare in coppia con mia sorella Jennifer che al momento ha 13 anni”. Nelle scorse ore, Mercedesz però ha allarmato i suoi followers. L’ex naufraga ha confessato di aver problemi di salute: “Da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente. Sto morendo di nausea anche in questo momento”. Nonostante il malessere però, Mercedesz sta continuando ad incontrare i suoi amici e a programmare viaggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA