Edoardo Tavassi convive con una ragazza?/ “Lui non ne parla mai ma…”

Edoardo Tavassi convive con una ragazza: lo scoop di Samara Tramontana

Edoardo Tavassi è fidanzato? Il concorrente del Grande Fratello Vip si è dichiarato single quando è entrato nella casa ma in realtà le cose starebbero diversamente. In questi giorni, Tavassi si sarebbe molto avvicinato a Micol Incorvaia ma stando ad alcuni rumors il fratello di Guendalina sarebbe già impegnato con qualcuna fuori la casa. A rivelarlo a Casa Pipol è stata Samara Tramontana. La ragazza ha addirittura aggiunto un tassello importante spiegando che Edoardo Tavassi convivrebbe già con questa ragazza. Samara ha dichiarato: “Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GF Vip dicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza. Edoardo la definisce migliore amica e poco prima del GF sono andati a fare una vacanza insieme. Dice che è la migliore amica, ma persone molto vicine a lui mi hanno detto che secondo loro c’è di più”.

I due sarebbero inseparabili e una fonte vicina alla coppia sussurra che tra loro ci sia qualcosa in più dell’amicizia. Edoardo Tavassi non ha mai parlato finora di questo legame all’interno della casa: “Pare siano inseparabili e lei adesso gli gestisce i social. Nella casa però lui non ne parla mai. Se è solo un’amica non ci sarebbe nulla di male. Secondo le mie fonti non è solo amicizia tra loro. Pare ci sia un legame più forte”.

Edoardo Tavassi ha mentito sulla sua situazione sentimentale?

Qualche mese fa nel salotto di Barbara D’Urso un’amica di Edoardo Tavassi, Francesca Chicca, aveva fatto delle dichiarazioni sorprendenti. La ragazza aveva rivelato che Tavassi conviveva ancora con la sua ex fidanzata Lucia. La ex del naufrago dell’Isola dei Famosi si chiama Lucia e sarebbero dieci anni che non esce di casa per una patologia non meglio specificata che le impedirebbe di vivere la vita a pieno, e che proprio grazie al suo ex si sarebbe integrata con molti suoi amici.

Questa persona sarebbe diventata amica, tra le cose, di Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, e sarebbe anche amica di Francesca nonostante i rapporti si siano un po’ persi. E’ possibile anche che effettivamente Tavassi conviva con la sua ex con cui ha mantenuto ottimi rapporti. Al momento non è dato saperlo anche se magari nelle prossime settimane qualcosa potrebbe saltare fuori. Durante l’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si era avvicinato molto a Mercedesz Henger ma in quell’occasione nessuno aveva puntato il dito sulla sua situazione sentimentale. Sarà cambiato qualcosa?

