Edoardo Tavassi corteggia Soleil Sorge?/ “Quando l’ho vista s’è bloccato tutto…”

Edoardo Tavassi, single e desideroso di trovare l’amore, archiviato il capitolo Mercedesz Henger, si lascia andare ad un’inattesa confessione su Soleil Sorge. L’influencer italo-americana, insieme a Vera Gemma, è stata ospite di una puntata dell’Isola dei Famosi e, tanto è bastato ad Edoardo per restare folgorato dalla sua bellezza. Ad ammetterlo è stato proprio l’ex naufrago nel corso di una diretta Instagram durante la quale ha parlato di tutto con i suoi followers.

“Soleil quando l’ho vista fermi tutti… s’è bloccato tutto. Quando è arrivata Soleil, io e Nicolas con Alvin stavamo così…ci siamo un attimo bloccati. Comunque è una bella ragazza, forte, simpatica. Soleil si, approvata”, ha ammesso il fratello di Guendalina Tavassi che aveva già spifferato qualcosina mentre Edoardo era ancora all’Isola.

Edoardo Tavassi e Soleil Sorge: le parole di Guendalina Tavassi

Dopo l’annuncio della presenza di Soleil Sorge in Honduras come ospite dell’Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi, nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, si era lasciata andare ad una confessione svelando l’interesse del fratello Edoardo per Soleil. “Il problema più grande è che ho visto che dovrebbe entrare Soleil e io so che Edoardo è innamorato perso di Soleil, quindi sono terrorizzata che adesso che si stanno unendo, arrivi lei ed Edoardo… Perché lui non sa che deve entrare”, aveva raccontato la Tavassi a Barbara D’Urso.

Parole che, oggi, sono state confermate dallo stesso Edoardo. Entrambi single, Edoardo Tavassi e Soleil Sorge troveranno il modo d’incontrarsi per cominciare una conoscenza? Per il momento, la Sorge è super concentrata sul lavoro.