Edoardo Tavassi cotto di Soleil/ “E’ il mio sogno erotico” Luca Onestini interviene

Edoardo Tavassi perso per Soleil Sorge: ecco cosa pensa Luca Onestini

Edoardo Tavassi ha una cotta per Soleil Sorge da quando ha partecipato all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha sempre ammesso di essere attratto fisicamente dall’ex gieffina e ha voluto condividere il suo pensiero anche con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 2022.

Edoardo Tavassi, mentre era in giardino a chiacchierare con Luca Onestini, Edoardo e altri, dichiara: “A me esteticamente mi fa morire. Soleil a me mi fa impietrire. Quando ho fatto il GF Vip Party io ero impietrito perché mi piace un botto. Tra i miei sogni erotici c’è Scarlett Johansson, Megan Fox e Soleil. Il viso, il fisico…ha tutte quelle caratteristiche che messe insieme fanno quella che mi piace”. A questo punto, ad intervenire è Luca Onestini, ex di Soleil Sorge che dichiara: “Devi buttarti, il no ce l’hai già al massimo. E’ stata anche con gente peggio di te.”

Edoardo Tavassi su Soleil Sorge: “Quando l’ho vista si è fermato tutto”

Edoardo Tavassi aveva già dichiarato di essere rimasto folgorato da Soleil Sorge. Ai fan su Instagram ha raccontato della sua reazione quando l’ha vista all’Isola dei Famosi. L’ex gieffina aveva partecipato ad alcune puntate del reality insieme a Vera Gemma.

Edoardo Tavassi ai fan ammette: “Soleil quando l’ho vista fermi tutti… s’è bloccato tutto. Quando è arrivata Soleil, io e Nicolas con Alvin stavamo così…ci siamo un attimo bloccati. Comunque è una bella ragazza, forte, simpatica. Soleil si, approvata”. Sembra proprio che la cotta per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sia passata all’ex naufrago, la bella influencer potrebbe ricambiare? Intanto, Soleil Sorge è alle prese con la sua nuova esperienza nel GF Vip Party che sta conducendo con notevole successo insieme a Pierpaolo Pretelli. Cosa ne penserà l’ex gieffina delle parole di Edoardo?

