Edoardo Tavassi “Diana Del Bufalo? La donna che mi ha fatto stare meglio”/ “Con lei…”

Edoardo Tavassi: i rapporti con l’ex fidanzata Diana Del Bufalo

Edoardo Tavassi, reduce dall’avventura sull‘Isola dei Famosi 2022, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000. Il fratello di Guendalina Tavassi, attualmente single, sulle pagine del magazine diretto da Roberto Alessi, ha anche parlato d’amore. Sull’Isola ha provato a trovare l’amore che, tuttavia, non è arrivato. In attesa di trovare la sua anima gemella, Edoardo ha parlato delle sue ex fidanzate soffermando, in particolare, sul suo attuale rapporto con Diana Del Bufalo.

“Parenti a parte, Lucia, una mia ex che è ora una mia grande amica e socia della mia società. E Diana (Del Bufalo, ndr) anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore. Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c’è una grande amicizia. E’ quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto sia cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista. Diana e Lucia si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality”, ha detto.

Edoardo Tavassi: il sogno di una famiglia

Pur essendo ancora single e pur non avendo ancora trovato una donna con cui costruire un futuro insieme, Edoardo Tavassi, a Novella , racconta di sognare, per il proprio futuro, una famiglia. “Sogno di sposarmi, avere una bella famiglia. In verità vivo la vita come se fosse un libro da riempire di esperienze. Però prima di fare un passo importante, matrimonio e figli intendo, devo essere strasicuro di avere accanto chi starà con me per sempre”.

Il fratello di Guendalina che, invece, dopo la fine del suo matrimonio, ha ritrovato l’amore con Federico Perna con cui sta trascorrendo l’estate insieme ai figli Chloe e Salvatore, riuscirà a trovare la donna della sua vita?

