Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi, perché non ci sono all’Isola dei Famosi 2022?/ Quando arrivano

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022 va in onda questa sera, 24 marzo, su Canale 5. Lunedì hanno fatto il loro arrivo in Honduras solo alcuni dei concorrenti ufficializzati qualche giorno fa, con la previsione che questa sera sarebbe stato il momento di tutti gli altri. Così, però, non sarà. Chi si aspettava, ad esempio, di vedere questa sera i fratelli Tavassi, Edoardo e Guendalina, rimarrà deluso perché non ci saranno.

Nonostante proprio Guendalina abbia postato solo poche ore fa immagini che la vedevano con classico costume da naufraga del reality di Canale 5, facendo intendere di essere prossima all’inizio di questa avventura, la realtà dei fatti è che dovrà attendere ancora un po’ prima di tuffarsi dall’elicottero e approdare insieme a suo fratello sull’Isola.

Edoardo e Guendalina Tavassi, quando entrano in gioco all’Isola dei Famosi 2022

La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha infatti deciso di suddividere i concorrenti in più gruppi e farli entrare in gioco poco per volta. Dunque questa sera faranno il loro ingresso altre tre concorrenti – Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Quindi quando arriveranno Edoardo e Guendalina Tavassi? Le anticipazioni ci svelano che i due fratelli entreranno in gioco a partire dalla puntata di lunedì prossimo. D’altronde anche le pagine fan di Guendalina si sono mobilitate in queste ore, annunciando: “Questa sera la nostra @guendalinatavassi non entrerà ancora ufficialmente in gioco insieme al fratello @edoardo.tavassi ma soltanto lunedì non perdiamoci la puntata!”

