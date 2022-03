Chi è Roberta Morise, concorrente Isola dei Famosi 2022/ “Mia famiglia contraria”, ma il fidanzato…

Roberta Morise nuova concorrente Isola dei Famosi 2022

Roberta Morise sarà una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022. Il suo nome era stato annunciato già alcune settimane fa e confermato nel cast ufficiale del reality di Canale 5. Nota al grande pubblico grazie al ruolo di professoressa nel programma di Rai1, L’Eredità, il suo debutto sul piccolo schermo avvenne nel 2004 quando prese parte al concorso di bellezza Miss Italia. Dopo diversi anni in Rai, dunque, per la Morise, 36enne di Cirò Marina, arriva una nuova avventura, questa volta non solo in Mediaset ma soprattutto a contatto con la natura dell’Honduras.

A proposito della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, alla vigilia della sua partenza Roberta Morise ha svelato in una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo Tv la contrarietà iniziale della sua famiglia. A quanto pare non tutti i suoi familiari avrebbero condiviso la sua scelta, al punto da commentare con un “Sei matta!”. “Mia madre ha cercato di dissuadermi fino all’ultimo ma sanno quanto io sia testarda e determinata a portare a termine le mie decisioni”, aveva svelato la showgirl. Alla fine però la sua famiglia si è dovuta arrendere: “Adesso sono sereni”, aveva aggiunto prima della sua partenza.

Roberta Morise, il supporto del fidanzato Giulio Fratini

Oggi Roberta Morise, nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 è felicemente fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini. Proprio quest’ultimo a quanto pare le avrebbe dato tutto il suo sostegno in vista della nuova avventura televisiva. Nonostante la lieve differenza di età (lei è più grande di lui di sei anni), tra i due ci sarebbe una bella sintonia. Proprio il ragazzo fino all’ultimo l’ha sostenuta anche nel corso della preparazione dei bagagli come emerso dalle ultime Stories di Roberta prima della sua partenza.

La storia d’amore tra Roberta Morise e Giulio Fratini ha avuto inizio nel gennaio dello scorso anno ma anche l’attuale lontananza non dovrebbe spaventare la coppia dal momento che i due stanno portando avanti già ora una storia a distanza: lei si divide tra Roma e Milano, lui vive in pianta stabile a Firenze. Nonostante questo la showgirl – che in passato è stata legata anche al conduttore Carlo Conti e al tennista Potito Starace – si è detta molto fiduciosa tanto da ammettere nella medesima intervista al noto settimanale: “Il nostro è un rapporto consapevole e maturo. Giulio mi ha conquistato con la sua autenticità”.











