Edoardo Tavassi e Mercedesz nuova coppia all’Isola?/ Carmen: “Lo preferivo prima”

Se l’avvicinamento di Maria Laura De Vitis ad Alessandro Iannoni ha scatenato un po’ di critiche, anche quello tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger desta qualche sospetto all’Isola dei Famosi e in Italia. Mentre si continua a parlare del presunto fidanzato della Henger, i due continuano a conoscersi e appaiono sempre più affiatati e vicini. Edoardo è chiaramente interessato a Mercedesz ed è per questo che trascorre molto tempo in sua compagnia, cosa notata anche da sua sorella Guendalina.

In particolare nelle ultime ore in Honduras Edoardo ha abbandonato la sua stuoia all’ombra per dedicarsi a lunghi bagni in acqua con Mercedesz, e i commenti non sono mancati da parte di Guendalina ma anche da altri naufraghi.

Edoardo Tavassi e Mercedesz prossima coppia all’Isola 2022?

“Devo ammettere che mi diverto un po’ a vedere quello che fa…Vedere Edoardo romantico non l’ho mai visto né pensato…” ha ammesso Guendalina Tavassi guardando il fratello e Mercedesz in acqua insieme. “Lui poi odia il sole, il mare, invece in questi due giorni si è abbronzato di più che da quando è arrivato!”, ha aggiunto ironica la naufraga. Non è però altrettanto contenta Carmen Di Pietro che, nel vederli insieme, si è detta delusa: “Devo essere onesta…Preferivo l’Edoardo di prima…Almeno stava con me, con noi…” ha dichiarato la Di Pietro, notando un allontanamento di Edoardo dal gruppo. Come proseguirà questa conoscenza con la Henger?

