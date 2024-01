Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono in crisi?/ “Persone che non si degnano di salutare…”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’indiscrezione sulle presunte ruggini

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono una delle coppie che più ha appassionato nella storia del GF Vip, oltre ad essere tra i pochi ad aver superato indenni l’impatto con il mondo fuori la Casa più spiata d’Italia. Tra condivisioni social, racconti ed esperienze insieme, la loro unione nei mesi successivi all’esperienza nel reality è sembrata più soldia che mai.

A dispetto dei binari felici sui quali sembrano viaggiare Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, un presunto retroscena sembrerebbe aver guastato la serenità della coppia. Come riporta Gossip e Tv, tutto sarebbe partito da una rivelazione di Deianira Marzano che però – è ben precisare – nel suo post non ha specificato i nomi delle persone in questione e poteva dunque riferirsi anche ad altri.

“Pare che la coppia sia andata in crisi perchè lei si aspettava un regalino più ‘importante’ a Natale per suggellare il loro amore, che non è arrivato…”. Inizia così l’indiscrezione di Deianira Marzano, che poi aggiunge: “Ma lui non è proprio il tipo purtroppo per questo genere di cose e neanche fa uno sforzo. Pare che lei si lamenti che sembra un eterno bambinone…”. Partendo da tale versione – come riporta Gossip e Tv – in molti si sono riversati sui profili di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, convinti che si trattasse del loro rapporto.

Data l’insistenza del web, Micol Incorvaia ha dunque deciso di rompere il silenzio e chiarire la questione offrendo una sonora smentita. “Volevo rassicurare tutti quanti, anche le persone che non si degnano neppure di salutarmi ma mi scrivono quasi con tono minaccioso di fargli sapere qualcosa riguardo la mia storia, che va tutto a gonfie vele. Non vi preoccupate che presto saremo insieme”. Dunque, a dispetto dei rumor e delle teorie del web, la storia tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia prosegue nel migliore dei modi.











