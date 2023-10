Edoardo Tavassi: “Micol sulla cover del nuovo album di Donnamaria? Ho riso…”/ “Non l’ha fatto apposta, però…”

Edoardo Tavassi “scagiona” Donnamaria sul caso della modella sulla cover del nuovo album

Negli ultimi giorni, con il Grande Fratello 2023 che domina la scena, sono tornati ad essere protagonisti sui social alcuni concorrenti della passata edizione. Nello specifico, Edoardo Donnamaria ha presentato la cover del suo nuovo singolo prossimo all’uscita, ma a destare l’attenzione dei fan è stato un particolare non proprio canoro. Nello specifico, la copertina ritrae una donna che è sembrata assomigliare a Micol Incorvaia generando così rumor e repliche puntuali da parte dell’ex volto di Forum.

Edoardo Donnamaria, il nuovo singolo è dedicato a Micol Incorvaia?/ "Lo ammetto, la ragazza sulla cover…"

Sulla presunta somiglianza di Micol Incorvaia con la ragazza presente sulla cover del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria si è espresso anche Edoardo Tavassi; fidanzato della ex concorrente del GF Vip. “Io stavo ridendo come un matto; Edoardo è rincogli*nito perché questa cosa era ovvio che scattasse. E’ successo il delirio sui social perché è identica”. Queste le parole di Tavassi riportate da BlogTivvu e rilasciate in una recente intervista rilasciata a Turchese Baracchi.

Edoardo Donnamaria ironizza sui social dopo la pace tra Antonella e Micol/ "IncorvaSnalisi"

Edoardo Tavassi e la reazione di Micol Incorvaia: “Anche lei ha detto che…”

“Di tutte le modelle che ci stavano hai preso Micol 2.0 e mi ha fatto tanto ridere, ma io so che Edoardo non l’ha fatto apposta. Lui vuole evitare rotture di pal*e quindi figurati. O era una provocazione, ma non credo; però quando l’ho vista ho detto a Micol: ‘Hai visto quanto stai bene sulla copertina del disco di Edoardo?'”. Prosegue così Edoardo Tavassi nell’intervista rilasciata a Turchese Baracchi, sottolineando come sia convinto dell’assoluta buona fede di Edoardo Donnamaria in merito al presunto riferimento a Micol Incorvaia.

Edoardo Tavassi: "Donnamaria e Antonella Fiordelisi potrebbero tornare insieme"/ Poi l'attacco a Nikita…

Edoardo Tavassi ha anche spiegato: “Tutti i fandom di Antonella vogliono uccidere Edoardo per sta cosa, quindi non credo sia per pubblicità. Io penso che abbia solamente preso una bella modella”. L’ex volto del GF Vip ha poi rivelato la reazione di Micol Incorvaia rispetto al tumulto sui social per la presunta somiglianza con la modella presente sulla cover del nuovo album di Edoardo Donnamaria. “Ridevamo, stava accanto a me: anche lei ha detto che un po’ le somiglia, ma io non credo sia fatto apposta ma magari mi sbaglio… Lui non pensava che tutto questo avrebbe scaturito questo delirio…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA