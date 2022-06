Edoardo Tavassi elogia Estefania “Con lei mi diverto tanto”/ Lei stuzzica “È un figo”: e Mercedesz?

Edoardo Tavassi elogia Estefania all’Isola dei Famosi: “Con lei mi diverto tanto”

Mentre Mercedesz Henger continua a sperare che l’amicizia con Edoardo Tavassi evolva in qualcosa di più, il fratello di Guendalina, all’Isola dei Famosi, è sempre più vicino ad Estefania Bernal. Nelle ultime settimane tra i due si è consolidata un’amicizia che li rende particolarmente complici, così come ammesso dallo stesso Edoardo nel corso della puntata del daytime dell’Isola andata in onda il 15 giugno su Canale 5.

“È nata una grande amicizia, veramente, con lei mi diverto tantissimo!” ha ammesso Edoardo Tavassi, parlando di Estefania, durante un confessionale. E ha aggiunto con la sua consueta ironia: “È molto autoironica, soprattutto perché non capisce le battute che faccio, ma anche lei poi parla e io non capisco, dunque è un rapporto meraviglioso!”

Anche Estefania, d’altronde, ha confermato le dichiarazioni di Edaordo Tavassi in un confessionale in cui ha ammesso: “Edo è diventato ancora più figo, poi con quell’accento romano che a me fa impazzire, poi con questo taglio con cui, secondo me, sta molto meglio, insomma sta diventando un figo pazzesco!” I due si sono poi divertiti sulla spiaggia: prima lui ha improvvisato un servizio fotografico, poi si sono rincorsi e, infine, lui l’ha presa in braccio, facendola volteggiare.

Un’amicizia, dunque, che potrebbe però creare qualche fastidio a Mercedesz Henger. Il comportamento di Edoardo con Estefania è, d’altronde, lo stesso che che il naufrago ha finora avuto con la Henger: che sia cambiato qualcosa nei suoi riguardi? Che le attenzioni di Edoardo si siano ora spostate su Estefania? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.

