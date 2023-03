Edoardo Tavassi esulta dopo l’eliminazione di Antonella/ Sbarra la porta rossa e…

Edoardo Tavassi e il siparietto dopo l’eliminazione di Antonella

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2022, in parte anche a causa dell’appello della madre ai fan. Dopo l’annuncio, Edoardo Tavassi è stato protagonista di un simpatico siparietto insieme a Oriana Marzoli. Il concorrente si è messo a esultare, saltando e gridando per tutta la casa per festeggiare l’addio della schermidora alla casa.

Successivamente, l’ex naufrago ha sbarrato la porta rossa per assicurarsi che la Fiordelisi non rientrasse nella casa. “È successo per davvero. Amo, è là. È seduta. Ormai è fatta, è finita. L’incubo è finito. È stata dura ma ce l’abbiamo fatta. Non torna” esclama Tavassi. Il video è divenuto virale è ha divertito il web che si è diviso in chi ha apprezzato il gesto del concorrente e in chi ci ha visto una mancanza di rispetto.

Edoardo Tavassi confronto con Nikita Pelizon: “Non sei sola”

Dopo tante incomprensioni è arrivata la tregua tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon? L’ex naufrago ha voluto chiarire il fatto che la modella si sentisse isolata dagli inquilini della casa: “Luca stesso può essere arrabbiato, ma l’ha detto anche lui che non sei una brutta persona. Ci possono essere delle incomprensioni, ma non sarai mai sola. Non esiste e non sentirti mai sola perchè anche se hai un momento in cui hai bisogno di parlare, pensi che io rifiuterei di ascoltarti? Non sono così“.

Edoardo Tavassi continua: “Se tu piangi perchè non sei più la preferita del pubblico, mi faccio due domande e comincio a pensare che tu sia più interessata al gioco. Poi posso anche sbagliarmi”. Arriva subito la replica di Nikita: “Ma io piangevo perchè pensavo al sostegno esterno. Mi sentivo male perchè ero stata diverse volte la preferita e ho avuto un momento di down perchè mi sentivo bombardata all’interno della casa e ho pensato che stavo perdendo anche il sostegno di chi mi amava fuori”.











