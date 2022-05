Edoardo Tavassi, lite con Marco Maccarini/ “Sei un parac*lo. Ci sei cascato con…”

Edoardo Tavassi contro Marco Maccarini all’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi si scaglia contro Marco Maccarini. A scatenare la rabbia del fratello di Guendalina che ha abbandonato il reality al termine della scorsa puntata, è stata una scelta di Marco. Lo spirito dell’Isola dei Famosi 2022 ha affidato a Maccarini di scegliere i due naufraghi meritevoli di essere premiati con una bistecca e delle patatine fritte dopo aver ripulito la spiaggia. La scelta di Marco è ricaduta su Pamela Petrarolo e Nicolas Vaporidis.

Una scelta che Edoardo non ha condiviso accusando Maccarini di aver scelto Pamela solo per farsi perdonare dopo averle procurato un piccolo incidente a causa di una latta ardente. Marco, così, dopo aver discusso con Carmen Di Pietro, ha litigato anche con Edoardo Tavassi.

Lo scontro tra Edoardo Tavassi e Marco Maccarini

Edoardo Tavassi, dopo due mesi di permanenza sull’Isola dei Famosi 2022, avrebbe preferito che Marco Maccarini avesse scelto uno dei primi naufraghi per mangiare la bistecca e le patatine fritte andando, così, su tutte le furie: “Ma che scelta è perdonami? Fai vincere Pamela che è qui da una settimana e noi che stiamo qui da due mesi e una bistecca non la vediamo non so da quanto no? Sei un paracu*o!”.

“Ma lo capisci che questo gioco è fatto per creare tutto ciò?”, ha prontamente ribattuto Marco ma Edoardo, a sua volta, ha concluso così il battibecco – “e tu ci sei cascato con tutte le scarpe, bravo!!! Sarebbe stato sufficiente scegliere uno dei vecchi naufraghi per evitare tutto questo”.

