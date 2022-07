Edoardo Tavassi “Nicolas mi sta sul caz*o”/ Confessione choc a Diana Del Bufalo ma…

Edoardo Tavassi e l’amicizia con Nicolas Vaporidis

Sull’Isola dei Famosi 2022, tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis è nata una bella amicizia al punto che, dopo il ritiro del fratello di Guendalina, pur avendo conquistato la finalissima, Nicolas ha ammesso che Edoardo sarebbe stata una finale più bella. Conclusa l’avventura nel reality show e rientrati entrambi in Italia, non hanno perso tempo organizzando subito delle serata insieme. Dopo essersi rivisti, hanno anche cenato con Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni divertendo i fan con i loro siparietti.

L’attore, poi, è tornato a Londra dove ha aperto un ristorante per riabbracciare i suoi amici inglesi e la fidanzata. Ieri, però, Nicolas è tornato nuovamente a Roma. Proprio nel giorno del rientro dell’attore nella capitale, Edoardo Tavassi si è lasciato andare ad una confessione su Nicolas parlando con l’amica Diana Del Bufalo.

Edoardo Tavassi, il siparietto con Diana Del Bufalo e Nicolas Vaporidis

“Meno male che Nicolas è a Londra. Mi sta sul caz*o”: comincia così la storia pubblicata su Instagram da Edoardo Tavassi in cui è in compagnia di Diana Del Bufalo. Apparentemente potrebbe sembrare una confessione choc del fratello di Guendalina, ma la verità è un’altra. Tornato a Roma, Vaporidis ha immediatamente chiamato Edoardo per rivedersi. Nel breve video condiviso da Edoardo, infatti, dopo la confessione di quest’ultimo a Diana Del Bufalo, arriva Vaporidis che reagisce in modo forte.

Uno sketch che è piaciuto ai followers del Tavassi e di Vaporidis che hanno amato la loro amicizia sin dalle prime settimane sull’Isola. In attesa, dunque, che sia Edoardo a concedersi un soggiorno a Londra, è toccato a Nicolas tornare ancora nella capitale.

