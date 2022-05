Edoardo Tavassi organizza uno scherzo a Carmen Di Pietro/ Lei promette vendetta e..

Edoardo Tavassi organizza uno scherzo a Carmen Di Pietro ma lei…

Edoardo Tavassi ha deciso di organizzare uno scherzo ai danni di Carmen Di Pietro. Il fratello di Guendalina ha portato la sua ironia e simpatia all’Isola dei Famosi e le sue imitazioni ai naufraghi hanno riscosso tanto successo anche sul web. Edoardo Tavassi ha deciso di usare una vecchia pergamena dello spirito dell’Isola per convincere Carmen a partecipare ad una finta sfida con tanto di ricompensa. La prova consisteva nel rispondere in modo affermativo a qualunque domanda. Carmen Di Pietro ci è cascata con tutte le scarpe pensando che la prova fosse vera. Solo in un momento successivo Carmen Di Pietro ha capito che si trattava di uno scherzo e ha promesso di vendicarsi contro Edoardo.

Sui social in molti si sono complimentati con Edoardo per lo scherzo organizzato. Qualcuno ha scritto: “Lo scherzo di Edo a Carmen ahaha, li amo troppo, li voglio insieme per la vita”. Un altro ha scritto: “Sono 35 anni di trash in tv di Carmen e loro convinti che lei ha creduto allo scherzo e lei che sta per****do tutti dicendo sempre sì e si è visto nel video”. Insomma qualcuno ha insinuato il dubbio che Carmen avesse capiito che si trattava di uno scherzo ma ha scelto di stare comunque al gioco senza dare l’impressione di aver capito.

Nel corso della serata, anche Edoardo Tavassi dice la sua in merito all’eterna storia tra Estefania e Roger. Come la maggior parte del gruppo, Tavassi si è schierato a favore di Roger poiché ritiene che il ragazzo fosse davvero preso dalla modella. Nonostante i due abbiano ammesso che, inizialmente, la relazione fosse nata come un gioco e per fini strategici, con il tempo Roger aveva cominciato a innamorarsi di Estefania. Chiamato in causa da Ilary Blasi, Edoardo evidenzia che se l’intero gruppo continua a consolare e parteggiare per Roger un motivo ci sarà. Inoltre, nei giorni passati, il modello si è confidato con Edoardo rispetto alla situazione con Estefania, arrivando addirittura a piangere, poiché, oltre ad essere dispiaciuto per la questione, era davvero preso dalla modella. Inoltre, teme che l’infortunio alla caviglia implichi il suo abbandono dal gioco.

Come gli altri veterani, lunedì 23 maggio, anche Edoardo viene messo di fronte a una scelta: continuare la permanenza all’edizione dell’Isola più lunga della storia del programma o abbandonare il gioco? Edoardo decide di restare poiché sostiene di dover ancora perdere dieci chili e che sia l’Isola o il pubblico a doverlo sbattere fuori poiché lui da lì non se ne va. La sorella Guendalina, inaspettatamente, fa una scelta diversa a causa di impegni lavorativi e per tornare dai suoi figli. A nulla servono le parole di conforto del padre, i tentativi di Ilary Blasi o di Vladimi Luxuria: Guendalina ha deciso. Abbandona il gioco e torna definitivamente in Italia insieme ad Alessandro, Blind e Licia. Edoardo Tavassi pur comprendendo le scelte della sorella, è disperato. I due, nonostante abbiano un rapporto frizzantino e altalenante, sono molto legati e si sono sempre appoggiati l’uno con l’altro. Nel corso delle nomination, Edoardo è a rischio eliminazione con Carmen, Nicolas, Maria Laura e Roger, mentre Estefania, Marco Maccarini, Pamela e Luca sono immuni poiché hanno vinto la prova immunità. Edoardo dà il suo voto a Maria Laura e non riceve la nomination da nessuno dei compagni. L’unico Tavassi rimasto in gara prosegue quindi la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Chissà se nei prossimi giorni Edoardo riuscirà ad essere forte o se l’abbandono della sorella lo getterà nello sconforto.











