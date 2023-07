Edoardo Tavassi, profilo fake ruba la sua identità e attacca Micol/ “Il suo cu*o fa schifo” la replica

Edoardo Tavassi, profilo fake gli ruba l’identità e poi insulta Micol

In queste ultime ore, Edoardo Tavassi è stato vittima di un furto d’identità. Un profilo falso si è fatto passare per l’ex naufrago e ha cominciato ad insultare la fidanzata Micol Incorvaia. La coppia legge insieme i messaggi del finto Edoardo e si lasciano andare a un simpatico siparietto.

“Segnalate la follia” esordisce Tavassi. Micol legge le frasi del profilo fake: “Sono ritornato più carico di prima e volevo dirvi che il c*lo della mia ex fidanzata è così brutto e pieno di buchi. Fa schifo è orrendo“. Edoardo ironizza: “Sei tu la mia ex? Vabbè ha ragione“. La sorella di Clizia prosegue nella lettura dei commenti falsi: “Sono Edoardo, il c*lo di Micol fa schifo dovrebbe lavarsi qualche volta“, “Qualche volta lo devi lavare” aggiunge Tavassi ridendo “Sì non sempre, solo qualche volta” risponde la fidanzata. “E non con la stessa acqua, come fai di solito” rincara l’ex naufrago divertito. Il finalista del Grande Fratello Vip poi commenta ironico l’ultimo messaggio del profilo fake: “Non ho mai amato Micol? Mi ha sgamato. Mi sono sgamato da solo. Comunque vai a capì la gente...”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia convivono a Roma da circa un mese. La sorella di Clizia, ha deciso di trasferirsi per la sua dolce metà e lo annunciava al settimanale DiPiù con una dolce lettera: “Dodino mio, come ormai ti chiamo da circa sei mesi. Ho letto che mi chiedi di vivere con te. Proprio mentre eravamo insieme a casa tua a Roma è successo. E io ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso: anche tu vuoi avermi sempre accanto…”

E ancora: “Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. E nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare a nostro modo una famiglia”.

