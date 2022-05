Edoardo Tavassi scontro con Mercedesz Henger: ‘coppia’ in crisi?/ “Se mi capisci bene, altrimenti…”

Edoardo Tavassi vs Mercedesz Henger: “Se mi capisci bene…”

E’ scoppiata la prima discussione all’Isola dei Famosi tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Dopo giorni di intesa e avvicinamento, i due naufraghi hanno iniziato a prendere atto delle loro differenze caratteriali. Il motivo dell’incomprensione riguarda il loro diverso modo di intendere gli ex fidanzati. Edoardo Tavassi è dell’idea infatti che quando una storia d’amore finisce da poco tempo sia giusto parlare di ex e che invece il termine amico si utilizzi dopo che una relazione è terminata da anni. Edoardo Tavassi ha spiegato a Mercedesz di essere rimasto in buoni rapporti con le persone che hanno fatto parte della sua vita. Mercedesz Henger però non è d’accordo con il pensiero di Edoardo anche se preferisce non esprimere il suo: “Stai combattendo da solo per le tue idee. Ti sto analizzando in silenzio, si capisce che hai dovuto affrontare questa discussione tante volte”, sentenzia.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, arriva il bacio all'Isola dei Famosi/ Lei si dichiara: "C'è sentimento"

Edoardo Tavassi però appare infastidito dall’atteggiamento di Mercedesz e replica infastidito: “Se mi capisci bene, altrimenti…”. I due naufraghi riusciranno a superare queste loro incompatibilità caratteriali? Sembra inoltre che Mercedesz Henger non sia affatto single. A Mattino 5 si è ipotizzata la presenza di un fidanzato. Ad aumentare il mistero è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo nella trasmissione condotta da Federica Panicucci. “Mercedesz è impegnata già da diverso tempo e fino a una settimana prima di partire stava con questo Fulvio Pavanati”. Il flirt è stato poi smentito mai dubbi restano.

Edoardo Tavassi smaschera Maria Laura De Vitis/ "Sembra che reciti un copione…"

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, nasce una nuova coppia?

Intraprendente come lo avevamo lasciato nelle precedenti puntate dell’Isola, Edoardo Tavassi si è oramai ben staccato dalla maschera di “fratello di Guendalina” per diventare finalmente un personaggio degno di vita propria, che si relaziona in maniera magistrale con ogni protagonista del reality. In ogni caso, la trama dei rapporti intessuta da Edoardo Tavassi nell’ultima puntata dell’Isola, si lega a doppio filo con Nicolas Vaporidis e con la bellissima Mercedesz Henger, sbarcata in Honduras solamente tre puntate fa ma che già comincia a mostrare gli effetti della sua esperienzza da naufraga. Ciò che stupisce, però, è l’evidente guasto avvenuto col compagno di sempre, Nicolas Vaporidis, che è culminato con un acceso confronto dinnanzi al gruppo. Il dado è oramai tratto dalle ultime puntate e lo scontro è quanto mai acceso: all’Isola dei famosi, litigi possono nascere per qualsiasi motivo, come si è avuto modo d’apprendere lungo questi anni, anche il più piccolo, ed in questo caso il tutto si sostanzia in una possibile volontà di protagonismo del Vaporidis mal giudicata dal Tavassi. Tutto è bene quel che finisce bene però: la conduttrice mostra, con un RVM, il rappacificamento tra i due e la ritrovata pace per un gruppo che, altrimenti, avrebbe visto i propri equilibri sparire in una scintilla.

Edoardo Tavassi e Mercedesz nuova coppia all'Isola?/ Carmen: "Lo preferivo prima"

Resta, tuttavia, aperta la parentesi sensuale con la Conquistadora Mercedesz Henger: i due sembrano quanto mai vicini in questa epopea honduregna, tanto che si sono recentemente avvicinati a seguito di dichiarazioni piuttosto esplicite da parte dell’influencer romano. Alla coppia, il gioco propone una prova di “bacio in apnea” della durata di due minuti, che porterà ad una piacevole – e breve – convivenza. Il tutto si arresta a soli quarantacinque secondi: tempo sufficientemente breve da lasciare che le aspettative di Edoardo si frantumino contro il sorriso della bellissima Mercedesz. Ciò che è sicuro, in ogni caso, è che Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti di quest’isola, molto amato da un pubblico oramai stanco delle solite maschere finte che si avvicendano sullo schermo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA