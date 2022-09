Edoardo Tavassi si opera/ “La mia paura è che mi tolgano…”

Edoardo Tavassi si opera alle crode vocali, il racconto dell’ex gieffino

Edoardo Tavassi, dopo la L’Isola dei Famosi che lo ha visto dover rinunciare a un passo dalla vittoria, dovrà sottoporsi a una operazione alle corde vocali. A raccontare i motivi di questo intervento è lo stesso ex gieffino, da sempre molto amato per la sua inconfondibile ironia: “Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella preospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocali“.

Non poteva mancare una battuta: “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”. Insomma, sembra che Edoardo Tavassi riesca sempre a sdrammatizzare è forse questa la chiave del suo successo durante il reality. In ogni caso, l’ex naufrago aggiornerà i fan sui social delle sue condizioni nelle prossime ore.

Edorardo Tavassi potrebbe tornare in Honduras per la prossima edizione dell‘Isola dei Famosi, ma non come concorrente. Secondo l’indiscrezione del settimanale Chi, l’ex naufrago potrebbe ricoprire il ruolo di inviato nel reality show.

Su questo, durante un’intervista a The Pipol Gossip, Edoardo Tavassi afferma: “Sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo“. Sostituire Alvin, tuttavia non sarebbe impresa facile: “Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!” La stessa proposta potrebbe essere fatta anche Nicolas Vaporidis, vincitore della scorsa edizione dell’Isola. Qualcuno dei due sostituirà il mitico Alvin? Al momento non ci sono conferme, ma l’ex naufrago sembra molto contento all’idea.

