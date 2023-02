Edoardo Tavassi smascherato da un’ex gieffina/ “Mi chiese: ‘Funziona la coppia…?'”

GF Vip, Ginevra Lamborghini smaschera Edoardo Tavassi: “Mi ha chiesto…“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, in questi mesi di reality, si sono formate diverse coppie. Non solo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che tra alti e bassi proseguono la loro relazione, e il sentimento sempre più evidente tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ma anche gli “Incorvassi”, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. La coppia è una delle più amate all’interno della Casa e, anche fuori dalle mura di Cinecittà, stanno riscuotendo ampio successo e sono entrati nel cuore di tanti fan.

GF Vip: Edoardo Tavassi racconta il suo difficile passato/ "Ero ospite a casa mia…"

Tuttavia, a gettare ombre sulla trasparenza dei comportamenti del concorrente, è una dichiarazione dell’ex gieffina Ginevra Lamborghini. Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, la sorella di Elettra ha infatti ricordato una rivelazione fattale da Tavassi nella Casa, quando lei era rientrata come ospite per pochi giorni qualche settimana fa: “La prima cosa che mi ha chiesto quando sono entrata nella Casa è stata: ‘Ma funziona la coppia tra me e Micol?‘“.

Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon/ "Piange perchè ha perso il preferito ma.."

Edoardo Tavassi, la richiesta a Ginevra Lamborghini infiamma il web

La confessione di Ginevra Lamborghini di fatto sembra smascherare Edoardo Tavassi, che si sarebbe dunque interessato circa il consenso esterno del pubblico del Grande Fratello Vip 2022 sulla coppia che forma con Micol Incorvaia. Il breve estratto dell’intervista dell’ex gieffina, in cui riprende la dichiarazione di fuoco, è presto circolato sul web e in molti sono andati alla ricerca di quel momento, quando Ginevra e Tavassi erano in Casa e lui le aveva rivolto tale domanda.

Numerosissimi utenti hanno criticato il gesto di Tavassi: molti ritengono che il concorrente, che ha spesso accusato concorrenti come Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon di agire nella Casa con l’obiettivo di ottenere consensi dall’esterno, stia facendo altrettanto. Ma c’è anche chi, dal video incriminato, non vede nella conversazione di Edoardo con Ginevra una specifica domanda inerente al ‘sentiment’ del pubblico sulla sua love story con Micol. Le parole della Lamborghini dunque dividono e mettono la figura di Edoardo Tavassi sotto una differente luce.

Mamma di Tavassi attacca Antonella/ "Allontana Donnamaria dai suoi amici"













© RIPRODUZIONE RISERVATA