Edoardo Tavassi stronca Guendalina/ “Non mi vede al GF VIP perchè sta dal chirurgo”

Edoardo Tavassi la frecciata sulla sorella Guendalina Tavassi: “sempre dal chirurgo”

Edoardo Tavassi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 parla della sorella Guendalina e fa una rivelazione choc. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, dove ha partecipato in coppia proprio con la sorella Guendalina, è stato uno dei nuovi arrivi nella casa più spiata d’Italia. Un ingresso che sta funzionando alla grande visto che Edoardo ha raccontato dei retroscena sulla sorella Guendalina divertendo prima i coinquilini e poi il pubblico da casa. In particolare, Edoardo ha rivelato che la sorella è spesso dal chirurgo per dei ritocchini. Ironico e pungente come sempre, Edoardo ha detto: “anche se salutassi adesso mia sorella, non mi vede perché sta sicuramente dal chirurgo”.

Micol Incorvaia ha replicato divertita: “che st***zo”, ma Edoardo ha immediatamente chiarito che non era una offesa verso la sorella che è la prima ad ironizzare sulla materia ritocchini e chirurgo.

Edoardo Tavassi “Io e Guendalina Tavassi ci prendiamo in giro sempre”

“Guarda che mia sorella su ste cosa si ammazza dalle risate, ci prendiamo in giro sempre” ha detto Edoardo Tavassi parlando della sorella Guendalina. A rassicurarlo di quanto detto è stato Edoardo Donnamaria che ha precisato: “anche perché non è una cosa che puoi nascondere” con Edoardo che ha aggiunto: “no, non la puoi nascondere. La vedi il giorno prima e il giorno dopo sta così (mimando il visto ‘tirato’, ndr). Non è che può dire: “Che hai fatto? Eh, ho dormito col cuscino male”. Mia sorella è molto autoironica””.

Del resto l’autoironia di Guendalina è nota a tutti visto che spesso sui social e nei programmi televisivi a cui ha partecipato ha sempre mostrato questa sua dote senza troppi problemi.

