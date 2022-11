Edoardo Tavassi stronca la storia d’amore tra Antonella e Edoardo Donnamaria/ “Non ti innamori al GF Vip”

Edoardo Tavassi non crede alla storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi dubita della storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nel corso della serata nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti esprimono il loro punto di vista a riguardo e finiscono per porre una domanda schietta e diretta all’ex schermitrice, soprattutto dopo aver assistito alla rivelazione fatta in Confessionale nel corso della puntata precedente. “Ma tu sei innamorata?” chiede Oriana alla VIP. “Io mi sento innamorata” risponde Antonella. Nonostante la sua risposta, Edo e Oriana non sembrano affatto convinti dei sentimenti provati dalla ragazza e cercano di farla riflettere sul fatto che, a loro parere, dire di essere innamorati di una persona può risultare un po’ eccessivo, soprattutto in un contesto del genere. Visti i numerosi dubbi, l’ex schermitrice confessa di essersi lasciata andare di più soprattutto dopo aver incontrato il suo papà che, inaspettatamente, ha approvato la sua conoscenza con Edoardo facendole acquisire maggiore sicurezza. “Io inizialmente non mi fidavo di lui” dice, ma conferma ancora una volta che ad oggi si dice innamorata del VIP soprattutto perché apprezza tanto il suo modo di fare e la sua dolcezza.

Ad aggiungersi alla conversazione è Edoardo Tavassi, il quale confessa di provare nei confronti di Antonella qualcosa di molto forte mai provato prima: “Penso di essere stato innamorato una volta in vita mia e non è stato così”. Se da un lato i sentimenti del conduttore non vengono messi in dubbio, dall’altro quelli dell’ex schermitrice continuano a non convincere Edo che, scettico, dice di non credere alle storie d’amore nate all’interno dei reality: “Dovete condividere tante altre cose” afferma e aggiunge “Non ti innamori al Grande Fratello, qui le emozioni sono esasperate” spiegando ai due che sicuramente fuori dalla Casa potrebbero incontrare tante difficoltà pronte ad ostacolare la loro relazione.

Edoardo Tavassi ha architettato uno scherzo ai danni dei vipponi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha iniziato a piangere di notte e gli altri si sono svegliati di soprassalto scossi dai singhiozzi. Il concorrente, new entry del programma, ha finto di essere stato squalificato. “Che ca*o dici? Ma che è successo?” ha chiesto Luca Onestini sconvolto, “Mi hanno detto che esco, mi hanno svelato anche cosa ho detto. Giovedì ci sarà la ramanzina, chiederanno le mie scuse e poi mi faranno abbandonare la casa”, ha raccontato fingendosi disperato. Antonino Spinalbese l’ha guardato sotto shock e anche gli altri sono rimasti impassibili.

A quel punto però Edoardo Tavassi è venuto allo scoperto dicendo che era tutto uno scherzo: “Ao ve sto a piglia per il cu*o” ha urlato ad alta voce sorridendo e lasciando i suoi inquilini nuovamente a bocca aperta. “Ma sei un cogl*one” ha commentato Spinalbese che ha accusato il colpo. Il video è diventato virale sul web. “Talmente imparanoiato che nella foga ha sbattuto il mignolo contro la porta” scrive un telespettatore, “La cosa più bella è il panico di Antonino, tanto forte da non riuscire a dormire” un altro.











