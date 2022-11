Edoardo Tavassi svela chi ha portato il Covid al GF Vip/ “L’ha portato lui, è palese”

Edoardo Tavassi svela il concorrente che ha portato il covid al GF Vip: il nome

Nell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha chiesto l’intervento del Prof. Andrea Gori, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano, che ha chiarito come il covid-19 sia entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Secondo l’esperto: “E’ Molto probabile che i tamponi eseguiti su persone asintomatiche, che hanno un infezione ancora in stato latente, risultino falsamente negativi anche se sono positivi. All’inizio dell’infezione l’infezione si può trasmettere, e spesso i tamponi sono negativi. Per questo motivo noi consigliamo sempre di fare il tampone alle persone sintomatiche perchè, nel momento in cui si sviluppano i sintomi l’attendibilità del tampone è estremamente più alta. Quindi sì, è presumibile che il Covid sia stato portato in Casa da uno dei nuovi vipponi“.

Dopo i chiarimenti di Andrea Gori, Edoardo Tavassi svela secondo lui chi avrebbe portato il Covid nella Casa. Come riporta Biccy, l’ex naufrago pensa che sia stato Luca Onestini: “Luca aveva il Covid, palese. Ora secondo me prolungheranno la quarantena per i nuovi ingressi. Lui l’ha portato, palese, tutti noi altri nuovi siamo risultati negativi”.

Il Prof. Andrea Gori, in collegamento con noi, risponde ad alcune domande su quanto avvenuto negli ultimi giorni nella Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/pzt8MhmwSc — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 si è consumato un confronto acceso tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima ha riservato parole dure per l’influencer: “Fate venire qua persone di basso livello. Sei anche un po’ stupida. Che volgarità”. Una volta rientrata nella Casa, Edoardo Tavassi si infuria con la schermista.

L’ex naufrago dichiara: “Ha detto che Guendalina è scema, cretina, stupida, almeno il pudore di non dirlo davanti al fratello. Non puoi permetterti di parlare male di mia sorella davanti a me, lo dici di là, dove non ti sento.” Insomma, Edoardo Tavassi non ci sta ma Edoardo Donnamaria ha preso le difese della sua fidanzata: “Preferirei non commentare, ma si sono date della stupida a vicenda, è stata una scena brutta da vedere ma non è successo niente di grave”.











