Edoardo Tavassi svela di aver “rubato” oggetti al GF Vip/ “Ho preso una bottiglia e…”

Edoardo Tavassi e il bottino del GF Vip: “Il calendario ce l’ho soltanto io!”

L’esperienza del GF Vip lascia nei protagonisti sicuramente grandi ricordi, conditi da emozioni talvolta forse anche contrastanti. Qualcuno però, dopo l’ultima edizione, ha deciso di dare una forma a quei ricordi prendendo alcuni oggetti della Casa più chiacchierata d’Italia così da custodirli quasi come cimeli. Si tratta di Edoardo Tavassi, che ha svelato il tutto tramite il proprio account social. Il finalista si è cimentato nel classico botta a risposta con i fan ed ha deciso di rispondere alla curiosità di un utente che chiedeva per l’appunto di eventuali oggetti “rubati” al GF Vip.

Isola dei Famosi 2023, nostalgia per Tavassi e Vaporidis sul web/ "Sono ca*i vostri"

“Allora, io ho preso la bottiglia: quella che abbiamo fatto con Micol, Oriana e Luca e poi… Che fai? Vai al Grande Fratello e non ti freghi questi?”. L’ultimo riferimento di Edoardo Tavassi è agli iconici mattoncini che fanno da corredo al confessionale. Il finalista del GF Vip ha dunque svelato di averne presi più di uno, spiegando anche la motivazione: “In realtà ce ne ho più di uno, ma voglio fare una cornicina“.

Daniele Dal Moro, reunion con Tavassi alla feste del GF Vip/ Ma i fan notano...

Edoardo Tavassi, dai mattoncini “fregati” dal confessionale all’amore per Micol Incorvaia

Il bottino di Edoardo Tavassi dopo il GF Vip non si ferma però alla bottiglia e ai mattoncini del confessionale. Il giovane ha infatti rivelato un ulteriore simpatico aneddoto legato ad un altro oggetto. “E poi il calendario del Grande Fratello che abbiamo fatto e che ho fatto credere a tutti quanti che glielo avrebbero dato una volta usciti, e invece l’ho preso soltanto io”. Il finalista del reality condotto da Alfonso Signorini ha dunque svelato di essersi anche preso gioco dei suoi compagni di avventura, mettendo le mani sull’unico “esemplare” del calendario realizzato all’interno della Casa.

Edoardo Tavassi e Micol a Temptation Island? "Sono troppo geloso"/ "Un figlio insieme? Perché no…"

Nelle battute finali del botta e risposta social con i fan, Edoardo Tavassi non è mancato nel menzionare Micol Incorvaia. Grazie a lei si è portato fuori dalla Casa anche un grande amore che, senza il favore delle telecamere, sembra continuare a vele spiegate. Un utente ha infatti domandato al finalista del reality: “La cosa più bella del tuo GF Vip?”. La risposta del vippone è stata tanto dolce quanto eloquente: ha postato una foto proprio in compagnia di Micol Incorvaia, intento ad osservarla dolcemente come simbolo di un amore magnetico e naturale, aggiungendo: “E me lo chiedi?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA