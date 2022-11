Edoardo Tavassi vs Oriana Marzoli, “E’ superficiale”/ E su Antonino Spinalbese…

Edoardo Tavassi stronca Oriana Marzoli: “E’ superficiale…”

Edoardo Tavassi ha dei dubbi sull’amicizia tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Tavassi e Giaele hanno legato molto e l’uomo, essendo onesto e sincero, non manca mai di esprimere il proprio pensiero alle persone a cui vuole bene. Ha una tesi personale su un’annosa questione che riguarda Giaele. Per molto tempo, la ragazza ha detto di provare un interesse per Antonino: come mai questo sentimento è svanito all’improvviso? A rigor di logica, alla modella dovrebbe dare fastidio vederlo con Oriana. Giaele non nega di provare del malessere, ma la sua passione sta scemando. Più passa il tempo, più la fiamma si spegne. Al contrario di quanto si possa pensare, lei vorrebbe mantenere un rapporto di amicizia con l’hair stylist perché adora la sua compagnia, ma non le va di intromettersi tra lui e Oriana. Edoardo Tavassi le crede: “Non sei un cyborg” le dice comprensivo.

Al contempo, però, la esorta ad aprirsi. L’esperienza che stanno vivendo dovrebbe spingerla a raccontare di più le proprie emozioni. L’uomo crede che Antonino stia molto attento a non urtare la sensibilità di Giaele, essendo consapevole dei sentimenti che prova. Ormai la ragazza non se la prende più. Ad Antonino piace essere circondato da donne ed è per questo motivo che la punzecchia sempre, accusandola di essersi allontanata. Tavassi non risparmia dalle critiche nemmeno Oriana. Ribadisce il suo pensiero: non è una ragazza antipatica, ma superficiale: “E’ una ragazza superficiale”. Nulla vieta però che possa cambiare idea in futuro. Non c’è dubbio che l’attrazione tra Giaele e Antonino sia morta sul nascere, più difficile sarà capire se i due ragazzi riusciranno a mantenere un buon rapporto di amicizia così come si sono prefissati oppure se finiranno per non considerarsi più.

Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento del GF Vip?

Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip? Il concorrente, entrato in corsa nella Casa a più di due mesi dall’inizio del reality show, ha condiviso con Edoardo Donnamaria informazioni relative alla classifica di gradimento. I video diffusi sul web lo inchiodano anche se non si comprende bene cosa abbia detto Edoardo Tavassi a Edoardo Donnamaria.

Edoardo Tavassi è stato attento a tenere bassa la voce e a coprirsi la bocca con un mano, per fare i nomi dei compagni di gioco. Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento della trasmissione che vieta di condividere con gli inquilini della Casa informazioni apprese all’esterno. Anche un altro vippone però aveva avuto giorni fa lo stesso comportamento. Oriana Marzoli aveva infatti spifferato ad Antonino Spinalbese la classifica di gradimento. I due concorrenti verranno puniti?

