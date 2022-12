Edoardo Vianello attacca l’ex moglie Wilma Goich:”Non l’ho mai tradita”/ “Forse non ha altro da raccontare..”

Edoardo Vianello: “Non ho mai tradito Wilma Goich”

Edoardo Vianello e Wilma Goich sono stati sposati per undici anni, e dal loro amore è nata la figlia Susanna scomparsa nel 2020. La coppia si è separata nel 1978, quando il loro amore era giunto al capolinea e l’artista si è poi risposato nel 2006, con l’attuale moglie Frida.

Wilma Goich ha più volte parlato del suo ex marito tra le mura del Grande Fratello Vip 2022. Edoardo Vianello, ai microfoni di Nuovo Tv, ha dichiarato: “Wilma ha sempre parlato di noi e continua a farlo in Tv, ma dimentica che siamo separati da quasi cinquant’anni. Forse non ha altro da raccontare...”. Il cantante di Abbronzatissima riprende: “Sarà pure ancora innamorata di me, però credo che farebbe meglio a smettere di parlare di noi“. L’artista ha anche smentito il suo presunto tradimento: “Premetto che Wilma è una bravissima persona, ma ogni tanto non sa quello che dice. E’ ancora arrabbiata perchè sostiene che io le abbia fatto le corna. Mi fa ridere, perchè non è andata così, ma non mi va di aggiungere altro“.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Vianello è stato accusato da Wilma Goich di non averla raggiunta alle tre di notte in ospedale quando è scomparsa la figlia. A questo proposito, il cantante chiarisce tutto ai microfoni di Nuovo Tv.

L’artista icona anni’60 rivela: “Al dolore ognuno reagisce come può. Non mi va di commentare. Ero legatissimo a mia figlia Susanna e per andare avanti preferisco concentrarmi sui tanti ricordi belli che ho di lei. La sofferenza la lascio racchiusa nella parte più intima del mio cuore. Se chiudo gli occhi, mi rivedo insieme a mia figlia nel salotto di casa mia a guardare le partita della Roma. ” E ancora: “Era un momento di chiacchiere e confidenze, dove spesso mia figlia si rilassava talmente tanto che si addormentava come quando era bambina“.

