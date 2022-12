Wilma Goich “Edoardo Vianello aveva agenda con 600 nomi di donne”/ “Voleva record…”

Nell’intricata vicenda relativa alla fine del matrimonio tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello c’è anche il giallo dell’agenda. Ne ha parlato la stessa cantante all’interno della casa del Grande Fratello Vip in una conversazione con Charlie Gnocchi. “Aveva un’agendina con tutti i nomi e lui mi accusa di avergliela buttata, ma non è vero”, ha confidato. Poi ne è tornata a parlare nella diretta della puntata, nella quale è stato affrontato il tema dei tradimento.

L’obiettivo dell’uomo, a detta dell’ex moglie Wilma Goich, era di raggiungere il record di mille donne. Ma è proprio sull’agenda di Edoardo Vianello che c’è stato un piccolo screzio con Orietta Berti, in quanto lei ha rivendicato il fatto che ci siano dei matrimoni che durano a lungo e non si logorano anche se la coppia è sempre a stretto contatto.

La battuta di Edoardo Tavassi sull’agenda di Edoardo Vianello

“Ma Osvaldo non ha mica un’agenda con 600 nomi di donne”, ha puntualizzato Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Al termine del collegamento Edoardo Tavassi ha provato a scherzare con Wilma Goich per risollevarla. “Anche io ho un’agenda con 600 nomi di donne, ma nessuna mi risponde”. Nel frattempo, il web è esploso. “Non l’agenda di Edoardo Vianello con i 600 nomi di donne che si è portato a letto”, ha twittato ad esempio Bitcchy. Altri invece hanno attaccato Edoardo Vianello non apprezzando questo gesto.

