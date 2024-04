Edoardo Vianello, chi è e carriera/ Da “Il capello” a “Abbronzatissima”, le grandi hit e i numerosi successi

Edoardo Vianello, chi è e carriera: i grandi successi, da Il capello a I Watussi

Edoardo Vianello è un’icona della musica italiana, così come iconiche sono le canzoni che l’hanno reso celebre in tutta Italia, da Il capello a Abbronzatissima, al punto da portarlo a vendere oltre 65 milioni di copie. Nato a Roma, classe 1938, si avvicina sin da bambino al mondo della musica suonando la fisarmonica, la chitarra ed esibendosi come musicista in alcuni locali della città. Il debutto professionale arriva nel 1959 come attore e cantante nella compagnia di Lina Volonghi, Alberto Lionello e Lauretta Masiero, e nel 1961 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Che freddo!.

Susanna Vianello, chi è la figlia morta di Edoardo Vianello/ Battaglia silenziosa contro la malattia

Il primo grande successo discografico nella carriera di Edoardo Vianello è sicuramente Il capello, datato 1961 e lanciato a Studio Uno, il celebre show con Mina, Don Lurio e le gemelle Kessler. Sono gli anni della definitiva consacrazione, sia come cantante che come compositore: nel 1962 scrive per Rita Pavone La partita di pallone e Sul cucuzzolo della montagna, mentre nel 1963 lancia due grandi successi come Abbronzatissima e I Watussi. Nel 1966, a seguire, torna al Festival di Sanremo con Parlami di te in coppia con Françoise Hardy.

Ennio Morricone, toccante retroscena di Edoardo Vianello/ "Quello che ha fatto per me lo ricorderò per sempre

Edoardo Vianello: l’amicizia con Califano, i Vianella e l’esperienza nel cinema

La carriera di Edoardo Vianello è un concentrato di grandi successi, ma anche di incontri importanti con artisti della musica italiana. Per 50 anni è stato uno dei più cari amici di Franco Califano, con cui ha fondato la casa discografica Apollo Records nel 1969. L’anno successivo ha lanciato i Ricchi e Poveri, presentandoli al Festival di Sanremo con La prima cosa bella e l’anno seguente con Che sarà, mentre nel 1971 è arrivato un altro importante debutto, quello in coppia con la moglie Wilma Goich ne I Vianella.

Edoardo Vianello, chi è l'ex marito di Wilma Goich/ Lei: "Abbiamo rotto perchè a lui piacevano le donne"

La coppia si separò nel privato nel 1978 e, a livello professionale, il duo si sciolse nel 1981. Edoardo Vianello si è inoltre avvicinato al mondo del cinema nel corso della sua carriera, sia come attore che come autore di colonne sonore. Fra le sue più illustri partecipazioni spicca il film del 1982 Sapore di mare di Carlo Vanzina, in cui ha recitato interpretando se stesso e componendo 7 canzoni della colonna sonora.











© RIPRODUZIONE RISERVATA