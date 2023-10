Edoardo Vianello: “Ho mandato i Ricchi e Poveri a Sanremo”/ “Ingrati, non mi hanno mai ringraziato”

Edoardo Vianello accusa i Ricchi e Poveri: “Non mi hanno mai ringraziato”

Edoardo Vianello, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, racconta di aver dato fama e successo ai Ricchi e Poveri facendoli entrare nella casa discografica Apollo. L’artista sottolinea di aver premuto per mandarli a Sanremo, ma di non aver poi ottenuto nessun riconoscimento dalla band italiana.

“Sono riuscito a mandarli a Sanremo, non solo, ma con una canzone stupenda come ‘La prima cosa bella’. Per cui mi aspettavo, ingenuamente, quando hanno festeggiato i 50 anni di carriera a Sanremo che mi ringraziassero. E questa cosa, che tra l’altro ho avuto occasione di rinfacciare loro, hanno detto: “Non ci abbiamo pensato“. Sono ingrati.”

Diversa la musica per Renato Zero che, racconta Vianello “mi ha ringraziato sempre. Una volta me lo ha detto in un modo molto bello. Sono andato a vedere un suo concerto, ad un certo punto, mi è arrivato un riflettore addosso e lui ha detto: “Voglio ringraziare l’unico che mi ha dato asilo politico, all’inizio della mia carriera“.

Dunque, sembra proprio che Vianello abbia sottolineato la differenza tra la band italiana e l’artista. Dell’irriconoscenza dei Ricchi e Poveri aveva già parlato ai microfoni de I Fatti Vostri: “Un problema, perché il successo lo devono a me, ma non hanno mai avuto la carineria di ringraziarci o nominarci in qualche occasione“. Insomma, sembra che il cantautore non abbia ancora digerito quel mancato ‘grazie’. Che la nota band italiana approfitti per replicare pubblicamente alle parole del cantante di ‘Abbronzatissima’?

