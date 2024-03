Edoardo Vianello, chi è l’ex marito di Wilma Goich/ Il grande dolore per la morte della figlia Susanna

Edoardo Vianello, chi è l’ex marito di Wilma Goich

Edoardo Vianello, con le sue canzoni, ha accompagnato la vita di tantissime persone. Quella dell’artista è una carriera straordinaria che è stata accompagnata anche da una vita privata ricca di eventi. Vianello è stato sposato con Wilma Goich. Un amore importante e nato quando entrambi erano giovanissimi e che li ha portati anche a lavorare insieme. Un amore coronato dalla nascita della figlia Susanna la cui scomparsa ha poi lasciato un vuoto incolmabile in entrambi.

Dopo la fine del matrimonio con Wilma Goich, Edoardo Vianello si è sposato altre volte. Nel 1991 ha sposato Vania Muccioli e insieme a lei ha il suo secondogenito, Alessandro Alberto. Dopo il divorzio da quest’ultima, nel 2006 si è sposato per la terza volta pronunciando il fatidico sì con Elfrida Ismolli.

Il dolore di Edoardo Vianello per la morte della figlia Susanna

Il dolore più grande che Edoardo Vianello ha dovuto affrontare nella sua vita è quello per la morte Susanna, venuta a mancare nel 2020 dopo aver combattuto contro un tumore che non le ha lasciato scampo. Un dolore che accompagna quotidianamente Wilma Goich ed Edoardo Vianello che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno nel 2021, ha detto:

«Il momento più triste della mia vita, inaspettato, era giovane», ha detto Vianello. «Una cosa indescrivibile che ho cercato di tenere dentro di me il più possibile, perché non serve coinvolgere gli altri. Un dolore personale fortissimo”, le parole del cantautore che non è riuscito a nascondere l’emozione.











