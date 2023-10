Wilma Goich: “Edoardo Vianello mio unico vero amore”/ “Quando ci siamo separati ho sofferto come una bestia”

Nella puntata di oggi di Storie Italiane si è parlato di truffe e in studio vi era Wilma Goich, cantante ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex moglie di Edoardo Vianello. In collegamento con il programma di Rai Uno vi era una donna che è stata truffata da un uomo che si era finto un militare, e Wilma Goich ha raccontato di essere stata anche lei contattata da alcune persone che le chiedevano soldi.

A quanto pare sembra che si trattasse di donne che come la cantante avevano perso la figlia e che chiedevano un aiuto economico: “A me hanno chiesto dei soldi – ha raccontato in diretta televisiva a Storie Italiane l’ex moglie di Edoardo Vianelli – più di una signora, mi dicevano che avevano perso una figlia se e potevo aiutarli, mi chiedevano soldi sui social, io tra l’altro non sono una da social, ogni tanto vado a vedere. Io ho una persona che mi segue Instagram perchè non sono capace”. Quindi Wilma Goich ha proseguito: “Su Facebook mi scrivevano, mi dicevano che vivevano la mia stessa condizione. Loro mi dicevano di fare un’offerta ma io ho detto di no, mi dicevano che vivevano da sole e che avevano perso la figlia che le aiutava, quindi chiedevano dei soldi, io ho chiuso perchè chi chiede soldi si deve scordare di me anche perchè ve lo dico subito, non c’ho una lira, non me li chiedete quindi”.

WILMA GOICH: NON SO SE FOSSE UN’ASSOCIAZIONE CRIMINALE”

E ancora: “Era un’associazione criminale o persone comune? Non lo so, non posso sapere, io non li ho denunciati perchè ho chiuso la chat e arrivederci e grazie, secondo me comunque non era una truffa”. Wilma Goich ha poi parlato dell’amore con Edoardo Vianello: “Il mio vero amore è stato Edoardo Vianello, lo dirò sempre, tutto la vita, è stato il mio primo amore, quello con cui sono cresciuta, lui mi trattava sempre come una bambina, forse non si è accorta che ero cresciuta, mi trattava sempre come una bimba e questo ha influito sul nostro rapporto. Quando ci siamo separati io ho sofferto come una bestia, ho chiesto aiuto al Signore. Dopo la separazione abbiamo continuato a lavorare insieme ed ho dovuto subire la presenza di quest’altra persona (la fidanzata di Vianello ndr)”.

Sui tradimenti: “Io ne ho scoperti un po’ quando stavamo insieme. Per i primi 5 anni non mi sono accorta di nulla, non so se mi ha tradita, ero presa dall’amore, dal lavoro e da mia figlia, poi un giorno una signora mi ha telefonato e mi ha detto che mio marito si sarebbe vista con mia figlia. Quando mi hanno chiamata io avevo Edoardo davanti, pensavo ad uno scherzo inizialmente, quindi ho voluto verificare e poi l’ho beccato ma lui ha negato. Lui ha cominciato quindi a scrivermi bigliettini e lettere d’amore, lo faceva ogni volta che mi tradiva”.











