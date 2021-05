Edoardo Vianello e moglie Elfrida Ismolli/ “Morte Susanna, dolore da smaltire solo”

Dopo l’ospitata di Wilma Goich della scorsa settimana, oggi saranno ospiti in studio a Domenica Live Edoardo Vianello e la moglie Elfrida Ismolli. Nel salotto della domenica di Canale 5, insieme a Barbara d’Urso, i suoi due ospiti si racconteranno affrontando anche delle tematiche delicate come la morte improvvisa della figlia Susanna, scomparsa un anno fa. Come anticipato dalla conduttrice, Edoardo Vianello parlerà proprio della figlia scomparsa e del grande dolore che lo ha unito nuovamente alla ex moglie Wilma Goich. Per l’occasione il cantante porterà dei video molto intimi e commoventi che ci faranno conoscere meglio Susanna. Nel corso della sua ospitata, Wilma Goich aveva svelato un aneddoto relativo al suo rapporto odierno con l’ex marito sostenendo di incontrarlo proprio davanti alla tomba dell’amata figlia: “Ci incontriamo al cimitero”, aveva detto, e proprio qui i due si racconterebbero le loro giornate.

Edoardo Vianello “La morte di Susanna una catastrofe”/ “La sento sempre con me”

Quella di oggi non sarà la prima volta in cui Edoardo Vianello parlerà della compianta figlia in quanto lo ha già fatto lo scorso luglio ospite del programma di Rai1, “C’è tempo per…” condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Da allora però sono passati alcuni mesi ed il dolore è stato almeno in parte metabolizzato.

EDOARDO VIANELLO E SUSANNA, MARITO E FIGLIA WILMA GOICH/ "È dura dopo la sua morte.."

EDOARDO VIANELLO E LA SCOMPARSA DELLA FIGLIA SUSANNA

In quella precedente occasione, Edoardo Vianello aveva parlato della recente scomparsa di Susanna, la figlia avuta da Wilma Goich mancata nell’aprile 2020 a causa di un male incurabile che l’ha portata via velocemente. Edoardo aveva così ricordato quel calvario vissuto dalla figlia e lo sconforto di non averle neppure potuto dare l’ultimo saluto: “Una cosa improvvisa, mai immaginata per cui molto dolorosa, molto personale però. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. È un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e basta”, aveva detto. Susanna venne a mancare in piena emergenza sanitaria e senza che i suoi affetti più cari potessero darle il giusto commiato. Per questo il momento è stato fortemente e doppiamente doloroso per l’ex coppia e genitori della donna che hanno impiegato alcuni mesi prima di poter esternare, con non poche difficoltà, il loro lutto.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Vianello/ "Abbronzatissima? Ho sempre scritto per divertire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA