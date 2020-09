Edoardo Vianello e Susanna, marito e figlia Wilma Goich/ “La morte? Dolore immenso”

Edoardo Vianello e Susanna sono il marito e la figlia di Wilma Goich, che per la prima volta ha deciso di parlare della morte della figlia nella prima puntata di Storie Italiane su Rai1. La cantante italiana de “Le colline sono in fiori” e il cantautore de “I Watussi” durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus si sono ritrovati a dover affrontare l’improvvisa morte della figlia Susanna. Lo scorso 7 aprile 2020 Susanna si è spenta in una clinica romana dove era stata ricoverato per un male incurabile. Classe 1970, la morte di Susanna è stata annunciata per la prima volta dal cugino Andrea Vianello che su Twitter ha scritto: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molti amici, anche qui. Ci mancherà molto”. I genitori Edoardo e Wilma, invece, hanno preferito restare in silenzio, troppo era il dolore per la perdita improvvisa della figlia Susanna che non aveva compiuto ancora 50 anni.

Edoardo Vianello sulla figlia Susanna: “Una cosa improvvisa e dolorosa”

A distanza di mesi però a rompere il silenzio è stato proprio Edoardo Vianello, l’ex marito di Wilma Goich, ospite del programma “C’è tempo per”, ha raccontato con le lacrime agli occhi il terribile calvario vissuto e patito dalla figlia. “Una cosa improvvisa, mai immaginata per cui molto dolorosa, molto personale però. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. È un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e basta” ha detto il cantautore di “Abbronzatissima”. La perdita di Susanna ha scosso anche tutti gli amici e colleghi con cui ha lavorato; a cominciare da Fiorello che sui social le ha dedicato un messaggio di grandissimo affetto: “la mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… Non ti dimenticherò mai”. Susanna Vianello ha un fratello di nome Alessandro Alberto, nato dalla relazione tra il padre Edoardo Vianello e la compagna Vania Muccioli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA