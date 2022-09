Edoardo Vianello ed Elfrida Ismolli/ Lei “Non è Brad Pitt, ma ha saputo conquistarmi”

Edoardo Vianello ed Elfrida Ismolli sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 21 settembre 2022. La coppia ha parlato della propria storia d’amore, con il cantante che ha ammesso: “Ci siamo conosciuti grazie a un amico comune che, di nascosto, mi ha lasciato il suo numero. Io mi ero lasciato da tempo con Wilma Goich, poi per 20 anni ho avuto una seconda moglie Vania Muccioli. Dopo tre ore dalla separazione, ho incontrato Elfrida”.

Elfrida Ismolli, dal canto suo, ha rivelato che Edoardo Vianello al telefono “ha una bellissima voce, sa essere molto convincente. Certo, non è stato un colpo di fulmine, perché lui non era Brad Pitt! Però è stato bravissimo a conquistarmi con la sua gentilezza: lui è un uomo buono, gentile e generoso. La sua giornata si riassume in come rendermi felice e la mia coincide con la ricerca della sua felicità”.

EDOARDO VIANELLO ED ELFRIDA ISMOLLI: “CON WILMA GOICH ABBIAMO UN BUON RAPPORTO”

Nel prosieguo del loro intervento a “Storie Italiane”, Edoardo Vianello ed Elfrida Ismolli hanno detto che con Wilma Goich si sono incontrati e hanno mantenuto con lei “un buon rapporto”, complice anche la morte prematura della figlia dell’artista, Susanna Vianello. “Wilma, vivendo con Susanna, ha sentito molto di più la mancanza rispetto a me, io ho avuto un dolore più intimo, tenuto dentro”, ha chiarito Edoardo Vianello.

Quest’ultimo, poi, è stato un inatteso protagonista dell’estate musicale 2022 grazie a Myss Keta, che ha rispolverato un suo vecchio tormentone e con “Finimondo” gli ha fatto addirittura conquistare la vetta delle classifiche e un disco d’oro. Sia per Edoardo Vianello che per sua moglie Elfrida Ismolli si è trattato di un traguardo del tutto inaspettato e che li ha riempiti di gioia, così come hanno confessato senza filtro alcuno loro stessi.

