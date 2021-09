Edoardo Vianello, moglie ed ex: Elfrida Ismolli e Wilma Goich/ Due grandi amori

Elfrida Ismolli e Wilma Goich sono la moglie ed ex di Edoardo Vianello. Il cantante di ‘Abbronzatissima’ e ‘I Watussi’ si è sposato due volte nella sua vita. La prima con la collega Wilma Goich da cui è nata la figlia Susanna Vianello, speaker radiofonica conosciuta per aver lavorato ad Edicola Fiore di Fiorello. Ma come mai è finito il loro amore? A rivelarlo ci ha pensato la cantante de ‘Le colline sono in fiore’ che ospite di Caterina Balivo ha rivelato “è finita perché lui si è fidanzato con un’altra“. Poi con immensa onestà ammette: “Come era l’altra? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina”. L’interprete si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sull’ex marito: “ci siamo conosciuti in Svizzera, lui mi ha fatto il filo, ma aveva mille donne e la casa discografica mi sconsigliò di mettermi con lui”. I due si sono innamorati e sposati, ma il loro amore è terminato per colpa di un’altra donna.

“Ho sofferto moltissimo quando mi ha lasciata” – ha raccontato la Goich precisando – “Edoardo Vianello è stato il mio primo amore, pensavo che il matrimonio fosse eterno, non immaginavo potessero accadere queste cose”. La coppia, seppur separata, si è ritrovata a vivere qualcosa di davvero terribile: la morte della figlia Susanna. “Il momento più triste della mia vita, inaspettato, era giovane” – ha detto Edoardo Vianello – “una cosa indescrivibile che ho cercato di tenere dentro di me il più possibile, perché non serve coinvolgere gli altri. Un dolore personale fortissimo”.

Edoardo Vianello e la seconda moglie Elfrida Ismolli: “mi ha tranquillizzato”

Dopo la fine del matrimonio con Wilma Goich, Edoardo Vianello si è innamorato di Elfrida Ismolli conosciuta con il nome di Frida. La coppia si è sposata civilmente nel 2006 e si amano alla follia nonostante la differenza di età. Sono ben 30 gli anni di differenza tra il cantante di ‘Abbronzatissima’ e la donna di origini albanese che non lavora nel mondo dello spettacolo. Di lei si conosce davvero poco ed è apparsa solo una volta in tv durante un’intervista che Edoardo Vianello ha rilasciato a “Io e te” di Pierluigi Diaco su Rai1.

La coppia si è conosciuta per puro caso in uno studio dentistico: era l’anno 1998 e la donna da pochissimo si era trasferita in Italia. Frida non conosceva Edoardo Vianello come uomo di spettacolo e cantante, ma è stata colpita dalla simpatia dell’artista. I due hanno cominciato a conoscersi, scambiarsi lunghe telefonate fino al grande amore. Il cantante parlando di Elfrida ha raccontato come il suo arrivo gli abbia tranquillato la vita e tra le tante passioni in comune c’è anche quella per i gatti.



