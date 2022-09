Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich/ Dal lutto per Susanna alla separazione

Edoardo Vianello, chi è l’ex marito di Wilma Goich: il dramma della morte della figlia Susanna

Edoardo Vianello è un noto cantautore e produttore discografico, ex marito della cantante Wilma Goich nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. E’ considerato l’esponente della scuola romana dei cantautori come Antonello Venditti, Nico Fidenco, Gianni Meccia e Jimmy Fontana. Nato nel 1938 a Roma, la sua carriera è culminata nel 1959 dove ha ottenuto una serie di successi.

Dal punto di vista sentimentale si è sposato con Wilma Goich nel 1967 e da lei ha avuto la figlia Susanna, poi i due si sono separati nel 1978. Purtroppo Susanna è morta in seguito a un tumore fulminante, lasciando un vuoto nel cuore del cantante. In occasione di un’intervista a Oggi un altro giorno, il produttore ha parlato della morte di sua figlia. “Il momento più triste della mia vita. Una cosa indescrivibile che ho cercato di tenere dentro di me il più possibile. E’ un dolore così forte, personale e presente che non serve coinvolgere gli altri”.

Edoardo Vianello, l’ex moglie Wilma Goich entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7

Wilma Goich condivide con Edoardo Vianello la perdita della figlia Susanna; è proprio per elaborare il lutto che la cantante ha accettato di entrare al Grande Fratello Vip. Lo dichiara lei stessa ai microfoni di Nuovo TV: “Nella casa spero di trovare la pace: staccherei da tutto“.

La cantante è, dunque, confermata nel cast del reality di Alfonso Signorini anche se inizialmente avesse espresso dei dubbi: “Sono molto altalenante. Dovevo partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato. Ora io e la produzione ci siamo nuovamente parlati ma non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro. Mi prenderà l’estate per pensarci”. Sembra che ora sia pronta e decisa ad affrontare questa nuova esperienza che partirà lunedì 19 settembre.

