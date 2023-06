Edoardo Vianello: “Ricchi e poveri? Irriconoscenti”/ “Morricone divenne aggressivo”

Edoardo Vianello, celebre ed apprezzatissimo cantautore italiano, è stato ospitato nella piazza de I Fatti Vostri per il tradizionale appuntamento del caffè con il conduttore Salvo Sottile. Dopo il video introduttivo, il cantante si è raccontato, ripercorrendo la sua importante e premiata carriera che l’ha portato a diventare, di fatto, uno dei più apprezzati musicisti italiani, solcando tutti i palchi più importanti e distinguendosi, vincendo anche numerosi premi. Oggi, Edoardo Vianello è definito il re italiano dei tormentoni musicali estivi, che gli hanno garantito negli anni di carriera oltre 60 milioni di dischi venduti.

Partendo dalla sua celebre hit “Abbronzatissima”, Edoardo Vianello, commentandone il successo continuo anche a distanza di 60 anni, sostiene che potrebbe essere “perché la parola Abbronzatissima è originale. Infatti”, ricorda, “quando il mio paroliere Carlo Rossi mi disse ‘Abbronzatissima sotto i raggi del sole’ pensai che era fatta, che andava benissimo così. Aveva un impatto troppo forte”, poi confessa che gli sarebbe piaciuto farne “altre così” negli anni successivi.

Passando, poi, al rapporto con Ennio Morricone, arrangiatore di quel pezzo famosissimo, Edoardo Vianello racconta che “c’erano dei contrasti. Quando scrivevo le canzoni avevo le mie idee, ma lui le stravolgeva ogni volta. Mi permisi di dire una cosa una volta, ma mi rispose che avrei potuto cambiare arrangiatore. Era veramente permaloso, e più il suo successo è aumentato, più è diventato chiuso ed aggressivo“. Ricordando, invece, il padre Alberto, poeta futurista che sognava per il figlio Edoardo Vianello un futuro diverso dalla musica, racconta che “non voleva facessi musica perché mi distraeva dallo studio con il quale non gli davo nessuna soddisfazione. Quando sono riuscito ad avere una chitarra”, ricorda, “me la suonavo di nascosto e ho scritto le prime canzoni in cantina”. Parlando dei Ricchi e Poveri, che lui ha lanciato, sostiene di avere “un problema, perché il successo lo devono a me, ma non hanno mai avuto la carineria di ringraziarci o nominarci in qualche occasione”.

