Edoardo Vianello e la moglie Frida sono stati ospiti stamane di Storie Italiane: “Senza di noi non puoi iniziare la stagione”, esordisce Frida ironica parlando con Eleonora Daniele, mentre Edoardo Vianello aggiunge: “Con lei non hai mai ragione, litighiamo? Discutiamo”, e Frida precisa: “A me non piacciono i litigi, quando si va oltre mi fermo, è tempo perso litigare a cosa serve quando uno si vuole bene? Io voglio bene ad Edoardo Vianello, lui mi vuole bene… lui è più permaloso di me, ha quei tre minuti e gli dico perchè te la prendi? Tre minuti persi. Io ho il carattere migliore? Penso di sì”.

Omicidio Pierina Paganelli/ Davide Barzan: “Video farmacia? Gip si è 'arrabbiato' con la difesa...”

Edoardo Vianello aggiunge: “Si è vero che sono permaloso ma sono quel permaloso che comunque si tiene per se le cose che non gli piacciono. Delusioni in carriera? No, credo che sia andata molto meglio di quanto pensassi all’inizio. Quando ho cominciato ho pensato a divertirmi quindi sono contento perchè è migliorata la mia capacità di propormi al pubblico, il pubblico mi ha dato tanto”.

Napoli, 16enne travolta da auto pirata: ragazza perde una gamba/ La mamma: “Non posso perdonarlo”

EDOARDO VIANELLO, LA MOGLIE FRIDA: “CI SONO TROPPI COLLEGHI…”

Frida aggiunge: “Ci sono però tanti colleghi che non hanno riconosciuto il suo aiuto nel farli sbocciare come Ricchi e Poveri, Rita Pavone e Amedeo Minghi”, e Vianello precisa: “Non sono bombe, le abbiamo già detto altre volte, molti sono convinti che sarebbero comunque arrivati al successo, e che il mio apporto non è stato decisivo ma solo per cominciare”.

Ma Frida non ci sta: “Tu hai fatto delle cose importanti per la loro carriera”, e Vianello ha proseguito: “Quando i Ricchi e Poveri hanno fatto i 50 anni a Sanremo avrebbero potuto fare un ringraziamento, mi aspettavo che facessero il mio nome, ma anche senza farlo, solo un grazie, io li portai a Sanremo con la mia casa discografica”. Frida aggiunge: “Loro quel periodo se lo sono dimenticati”.

Claudia Ciampa, figlio di 7 mesi portato dal papà negli Usa/ “Sta cercando di farmi passare per matta”

EDOARDO VIANELLO, LA MOGLIE FRIDA: “IO LO AMO È UN GENIO MA LASCIA CORRERE TROPPO”

E ancora. “Io lo amo, è un genio ma lascia correre troppo e non deve farlo, deve combattere per i suoi diritti”. I due sono insieme da 25 anni, hanno festeggiato a settembre “Ma nessuno ci credeva”, aggiunge Frida che poi sottolinea: “L’unico riconoscente è stato Renato Zero, che non ne ha bisogno ma lo ama davvero”.

Edoardo Vianello e Frida si sono dati un bacio in diretta tv: “Noi ci baciamo e ci abbracciamo sempre, ogni dieci minuti. Lui in pubblico non ama le smancerie ma in casa è diverso, sembra quasi infastidito in pubblico” ed Edoardo Vianello aggiunge: “Nell’intimità è diverso”. Frida prosegue. “Edoardo Vianello è pop, popolare”, ed Eleonora Daniele precisa: “Io sono una sua fan”. Parlando di musica l’artista precisa: “Certe cose non riesco a seguirle, preferisco non ascoltarle, mi piace Arisa. Giuliano Sangiorgi? Non mi è piaciuto come ha fatto la canzone di Modugno e gliel’ho detto in faccia”.