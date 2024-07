Susanna Vianello malattia e com’è morta, la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello stroncata da un tumore a 50 anni

Wilma Goich ed Edoardo Vianello sono stati sposati dal 1967 al 1981 e nel 1970 hanno avuto la prima ed unica figlia Susanna Vianello. Nata il 20 luglio sotto il segno del Cancro sin da subito si è appassionata al mondo della musica diventando una speaker radiofonica affermata. Ha anche aperto un suo blog Questa sono io dove ha affidato per anni i suoi pensieri. Della sua vita privata non si conosce molto, da una precedente relazione ha avuto un figlio.

Susanna Vianello, figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello è morta il 7 aprile 2020, in piena pandemia da Covid, a causa di un tumore ai polmoni. La donna infatti, come raccontato anche dalla madre, ha vissuto il calvario di un tumore ad una velocità quasi disarmante; dalla diagnosi alla sua scomparsa è passato troppo poco tempo affinché la sua vita potesse essere salvata. La cantante a Storie Italiane sul vuoto che ha lasciato la figlia ha rivelato: “Si è scoperto tutto da una tac, è successo tutto velocemente, in un mese. Ne parlo serenamente, sto cercando di superare i vari livelli, anche se è dura. Oggi sono cinque mesi, è troppo poco tempo… C’è un vuoto pazzesco, che è difficile da riempire”.

Wilma Goich contro Edoardo Vianello per la morte della figlia Susanna: “Non c’era ci ha lasciate sole”

La morte di Susanna Vianello, figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello è stata un duro colpo per entrambi gli artisti. Durante la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip, però, Wilma Goich si è lasciata andare alle dichiarazioni contro l’ex marito. “Sono passati due anni e mezzo da quando non c’è più mia figlia. Lui (Edoardo Vianello, ndr) ha trovato la clinica per farla ricoverare, ma non è mai venuto. Perché Frida (la nuova moglie, ndr) diceva che lui avrebbe preso il Covid” ha confessato la cantante visibilmente emozionata e aggiunge: “Io non posso chiamarti alle 3:00 di notte e dire ‘Susanna non c’è più’ perché tu dovevi essere lì e io questo non lo dimenticherò mai. Ho dovuto dirgli che Susanna non c’era più lì da sola”.