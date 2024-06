Edwige Fenech: “Mio figlio Edwin? Sono stata una ragazza madre”/ “Ecco perché non ha cercato suo padre”

Edwige Fenech e il rapporto con il figlio Edwin: “Mamma a 22 anni, cresciuto senza il papà”

Se Edwige Fenech dovesse dire qual è stato e qual è ad oggi il suo grande amore, farebbe il nome di suo figlio Edwin. L’attrice lo ha cresciuto da sola, senza il padre dell’allora bambino che oggi è un uomo e anche un papà. Nel salotto di Verissimo, la celebre attrice di origine francese ha svelato: “A 22 anni sono diventata mamma e ho avuto l’aiuto dei miei genitori. Mio papà è stato papà anche per mio figlio e così mia mamma.”

Il bambino non ha mai cercato suo padre e Edwige Fenech ne ha spiegato il motivo: “Edwin è stato un bambino circondato da tanto amore, credo se ne sia accorto meno di quanto avrebbe dovuto della mancanza del papà, non l’ha mai cercato. – e ha aggiunto – Quanto è stato difficile per me essere una ragazza madre? Molto, come lo era allora per le donne. Io però ho sempre avuto un carattere molto indipendente, libero, ho fatto ciò che il cuore mi diceva di fare. In quel caso il mio cuore mi diceva di portare avanti la gravidanza e amare mio figlio e così ho fatto. Ho fatto qualsiasi cosa affinché diventasse un uomo vero e indipendente. Lui mi dà tante soddisfazioni e poi mi ha dato due nipotini straordinari.”

Edwige Fenech e la storia d’amore con Luca Cordero di Montezemolo

E a proposito di amori, la storia più importante, per l’attrice francese, è stata quella con Luca Cordero di Montezemolo, durata 18 anni. “Con Montezemolo è finita perché certe cose vanno ad esaurirsi, però con una serenità totale perché il nostro rapporto oggi è straordinario, ci unisce un grande affetto, io la chiamo un’unione sacra.” ha ammesso nel salotto di Silvia Toffanin.











