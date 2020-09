EIZA GONZALEZ, FIDANZATA TIMOTHEE CHALAMET/ Parla 4 lingue ed è una star dei musical

Eiza Gonzalez è la nuova fidanzata di Timothee Chalamet. Dopo un paio di mesi dalla rottura con Lily-Rose Depp, l’attore franco-statunitense ci riprova con lei, che di mestiere fa pure l’attrice e – in più – la cantante. Messicana d’origine, Eiza è dunque un’artista a tutto tondo. Sono diventate virali le foto di loro due come coppia uscite proprio quest’estate, primo vero indizio circa l’autenticità dei rumor intorno alla relazione. Eiza vive e lavora negli Stati Uniti ed è più grande di Timothee di cinque anni. Dal 2007 fa ufficialmente parte della grande industria di Hollywood, dove è sbarcata subito dopo il successo nei panni di Dolores ‘Lola’ Valente nella telenovela musicale Lola: Erase una vez. Eiza deve a quel ruolo la fama ottenuta in patria sia come attrice che come cantante: di fatto, per lo show, ha anche composto due brani da solista che rientrano nella sua colonna sonora.

Timothee Chalamet ed Eiza Gonzalez non si sono ancora presentati al pubblico come fidanzati. Tuttavia, in passato, hanno già fatto la loro sfilata nell’ambito del medesimo evento, vale a dire la notte degli Oscar, di cui – nel 2019 – Timothee è stato fra i presentatori. Anche Eiza si distinse sul red carpet in un lungo abito color oro con cui di sicuro attirò anche l’attenzione del suo attuale fidanzato. Chiaramente, però, si tratta solo di illazioni: nessuno dei due parla molto della propria vita privata, e viene difficile anche solo sperare in una conferma. Ad oggi, sui loro profili, non compaiono foto di coppia.

I flirt passati di Eiza Gonzalez

Non ci sono notizie riguardo al primo incontro tra Timothee Chalamet e la sua nuova fidanzata Eiza Gonzalez, la quale – tra parentesi – ha dichiarato per esplicito in un’intervista che non le piace rivelare troppi dettagli su questa materia (e anche Timothee appare piuttosto riservato). Stando ad alcuni gossip, l’attrice ha frequentato in passato Josh Duhamel, Calvin Harris e Liam Hemsworth, mentre la sua popolarità cresceva sempre di più grazie alle sue partecipazioni a pellicole quali Baby Driver, Alita: Battle Angel e Fast & Furious. Parla fluentemente 4 lingue: spagnolo, inglese, francese e anche italiano, avendo vissuto per un periodo a Trento quando aveva 10 anni.

