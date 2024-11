Tra i concorrenti definite come i più deboli di X Factor 2024 figura El Ma, la cantante bulgara di Jake La Furia. Nella scorsa puntata El Ma si è trovata a sfidarsi al ballottaggio con Pablo Murphy, il quale è stato poi eliminato. Complici alcuni problemi alla voce e qualche imperfezione tecnica, la seconda puntata non le ha reso di certo onore, con un brano totalmente fuori dalla sua portata, “TRY” di Pink, che ha cantato a mezza voce e con una grande fatica, soprattutto negli acuti.

Eppure El Ma sembra essere amatissima dal pubblico, che la vede come una delle migliori artiste di questa edizione di X Factor 2024 per via del timbro, certamente particolare. Un’altra grande pecca, la poca padronanza della lingua italiana: El Ma, nome d’arte di Elmira Marinova, non riesce ancora a parlare bene in italiano e ha promesso a Jake La Furia, suo giudice, di impegnarsi per interiorizzare almeno 1000 vocaboli a settimana. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E perchè El Ma pare essere la prossima candidata all’eliminazione a X Factor 2024?

El Ma ad X Factor 2024, commenti social: “Non è pronta…”

Elmira Marinova, vero nome di quella che conosciamo ormai tutti come El Ma, è giovanissima. Nata nel 2007, ha iniziato a frequentare l’Italia su consiglio dei suoi insegnanti di canto, che l’hanno indirizzata qui dalla Bulgaria. Ed è così che è arrivata a X Factor 2024, palcoscenico di Sky Uno che la sta rendendo famosa grazie alla sua simpatia, al suo timbro e alla sua personalità spiccata. A deludere i fan è stata però la sua esibizione nel secondo live, dove non ha di certo dato il meglio di sè, trovandosi anche al ballottaggio con Pablo Murphy.

La scelta dei giudici di salvare El Ma è stata dettata dal fatto che Murphy era già finito una volta al ballottaggio e aveva dunque già avuto la sua occasione. Stavolta, però, non ci sono stati sconti di pena, e così sarà per Elmira se non dimostra di essere all’altezza del talent. I commenti social sono tra i più disparati: “Per Try non è ancora pronta…. Pensavo fosse più rodata” dice qualcuno, mentre altri ricordano la sua età: “Solo da apprezzare!!! I leoni da tastiera che la criticano, a 17 anni giocavano con i lego!!!”, e non hanno tutti i torti! Intanto si attende il prossimo live, con un’assegnazione incredibile ad El Ma, che canterà Hung Up di Madonna, ne sarà all’altezza?