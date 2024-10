El Ma: una potenziale “Dua Lipa” a X Factor 2024

Molti definiscono El Ma la Dua Lipa del futuro, ma è la sua età a frenarla, ha soltanto 17 anni e un’acerba maturità artistica. La sua presenza scenica è già quella di una diva. Jake l’ha portata nel suo team perché ha bisogno di mostrare e valorizzare la sua attitudine da pop star. Il pubblico apprezza il suo talento, è solo questione di tempo. Bisognerebbe evitare di fare paragoni con pop star internazionali, deve crescere e tirare fuori la sua personalità.

Vincitore X Factor 2024, chi sarà?/ Testa a testa tra Mimì e Francamente: i pronostici

Anche la giuria pensa che abbia del potenziale. Mentre alcuni si sono già innamorati di El Ma e aspettano che sbocci, altri la vedono come un bluff, un prodotto preconfezionato. Nella sua prima esibizione dal vivo, quando ha cantato Rise di Katy Perry, è riuscita ad entrare nella parte, ma ancora non riesce a “mangiare” il palco.

Chi sono i Punkcake/ Puro stile punk a X Factor 2024: eliminati al secondo live?

Come andrà il secondo Live a X Factor 2024? Ci sarà una cover di Pink

Al secondo Live show, El Ma dovrà cimentarsi in un brano di Pink, Try. La ragazza è molto emozionata per questa sfida. Jake le ha consigliato di farla nel modo in cui sa fare. Ciò che le manca al momento è la capacità di riempire il palco: durante l’esecuzione di Rise è rimasta quasi immobile, mentre il brano richiedeva più energia e movimento.

I giudici lo hanno fatto notare, questa volta El Ma non può sbagliare. Per Jake non è un problema, a lui interessa la voce, poi la sua allieva può restare anche seduta. La ragazza si è mostrata un po’ preoccupata, cantare e ballare non le riesce spontaneo, ma per ora deve concentrarsi sul brano e poi studiare una coreografia adatta.

Chi sono i The Foolz, X Factor/ Dopo un primo live convincente, sono loro i favoriti vincitori dell'edizione?

Com’è andato il primo Live di El Ma: una pop star in divenire

Alla fine del primo Live a X Factor, El Ma ha portato a casa una parziale standing ovation. Paola si è trovata in una situazione difficile. La ragazza ha cantato bene e, per la prima volta, l’ha convinta fino in fondo. È mancata la padronanza scenica, su una canzone come “Rise” avrebbe dovuto dominare tutto il palco con i suoi occhi e i suoi movimenti.

Per quanto riguarda la voce, risulta sempre un po’ acerba. Lauro ha riconosciuto il potenziale di El Ma e avrebbe avuto grande fiducia in lei se fosse stata una sua allieva. Per Manuel ha tutte le qualità per diventare una pop star, ma lo capiremo nel tempo, in questo momento, da quello che ha visto, il potenziale per crescere c’è. Jake teme di trovarsi davanti un robot. Deve lavorare sul movimento, purtroppo questo aspetto spaventa El Ma, ma Jake non vuole nemmeno metterla sotto pressione.

El Ma, cover Rise, di Katy Perry