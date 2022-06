Elaina Coker moglie di J-Ax/ Origini, carriera e storia d’amore con il rapper

J-Ax ed Elaina Coker: la famiglia e la nascita del piccolo Nicolas

J-Ax si appresta a tornare su un grande palco assieme all’amico di vecchia data Fedez, con il quale si è da poco riappacificato dopo gli ultimi anni di assoluto distacco. La coppia ha infatti organizzato l’evento di beneficenza Love MI, in programma il prossimo 28 giugno in Piazza Duomo a Milano, a suggellare la loro ritrovata amicizia. Al fianco di J-Ax, a supportarlo in questa nuova avventura, c’è sempre e comunque l’amatissima moglie Elaina Coker. I due fanno ormai coppia fissa da 15 anni, da quel lontano 28 aprile 2007 in cui si promisero amore eterno convolando a nozze. E da quel momento non si sono mai più lasciati.

Nel 2017 è nato il loro figlio Nicolas, un evento accolto dal rapper come una vera e propria rinascita: “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato“. Per lui ha anche scritto il brano Tutto tua madre, un’intima e personale dedica in musica e parole che è stata anche un grande successo discografico. In un’intervista a Vanity Fair J-Ax parlò dell’importanza di questa canzone: “Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io“.

Elaina Coker: i lavori come modella e fotografa e la conoscenza con J-Ax

La felicità di J-Ax si chiama “famiglia“, quella costruita al fianco della sua Elaina Coker. Fotografa, ritrattista ed ex modella americana, all’anagrafe ha il nome di Elaina Catherine Coker ed è nata il 12 novembre 1977 a Miami, in Florida. La sua carriera inizia come modella, per poi approdare in Italia nei primi anni del 2000 e proseguire il suo sogno di sfilare in passerella. Successivamente la sua strada inverte rotta e, dalla moda, si butta a capofitto in un’altra sua grandissima passione: la fotografia, al punto da fondare una sua agenzia, la Elaina Coker Photography.

La conoscenza con Elaina è stata fondamentale per J-Ax ed è arrivata in un periodo difficilissimo per il rapper, quello segnato dal tunnel delle droghe e dell’alcol. Grazie alla sua presenza riuscì ad abbandonare i bassifondi e tornare in superficie. “Grazie all’incontro con la donna che ora è mia moglie ne sono venuto fuori. Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena. Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga” aveva spiegato il rapper in una vecchia intervista al Corriere della Sera.











