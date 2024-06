Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono tornati insieme?/ I rumor sul ritorno di fiamma ‘segreto’

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato come una coppia che aveva fatto sognare i fan potesse essere arrivata ad una possibile rottura definitiva: parliamo di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. La talentuosa ballerina che da Amici di Maria De Filippi ha spiccato il volo e l’attore celebre per la partecipazione in Mare Fuori non avevano più fatto segreto delle tenerezze reciproche, ufficializzando la liaison dopo mesi di rumor con diversi scatti pubblicati sui social.

Nelle scorse settimane però qualcosa è sembrato incepparsi; meno foto condivise, assenza di likes reciproci ma soprattutto le immagini di coppia sono diventate sempre più rare. Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Questa era la domanda più cliccata qualche settimana fa da parte dei fan della coppia e i feedback non sembravano dare manforte agli speranzosi. Come riporta Coming Soon, una recente indiscrezione potrebbe cambiare le carte in tavola e servire per la gioia dei fan il tanto auspicato ritorno di fiamma.

Nelle ultime ore sta infiammando il web la possibilità che Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo possano essere tornati insieme. Ma da cosa parte questa convinzione? Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano – esperta di gossip – parla di un incontro con la presunta ex coppia in un locale di Castellammare di Stabia. La ballerina e l’attore – come racconta Coming Soon – avrebbero chiesto di non essere fotografati insieme per ‘nascondere’ il fatto di essere tornati insieme.

Dunque, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono ‘segretamente’ tornati insieme? Potrebbe essere, magari per evitare l’onda di interesse mediatico che potrebbe aver destabilizzato la serenità di coppia proprio nei mesi scorsi. Al contempo, bisogna prendere con le pinze tali segnalazioni che, in sostanza, in assenza di prove effettive non possono che risultare poco credibili.











